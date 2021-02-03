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12:53 (мск), источник: Sport24

Жоау Фелиш заболел коронавирусом

Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш заразился коронавирусом. 21-летний футболист сдал положительный тест на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Португальский игрок изолирован дома в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения и протоколом Ла Лиги.

В нынешнем сезоне Фелиш принял участие в 18-ти матчах Ла Лиги, забил 6 голов, отдал 4 результативные передачи и заработал 3 желтые карточки.

Ближайший матч «Атлетико» проведет 8 февраля в Мадриде против «Сельты».

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