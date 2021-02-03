Жоау Фелиш заболел коронавирусом
Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш заразился коронавирусом. 21-летний футболист сдал положительный тест на COVID-19. Об этом сообщает
Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш заразился коронавирусом. 21-летний футболист сдал положительный тест на COVID-19. Об этом сообщает
Португальский игрок изолирован дома в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения и протоколом Ла Лиги.
В нынешнем сезоне Фелиш принял участие в 18-ти матчах Ла Лиги, забил 6 голов, отдал 4 результативные передачи и заработал 3 желтые карточки.
Ближайший матч «Атлетико» проведет 8 февраля в Мадриде против «Сельты».