Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Бордо
Лилль
Футбол. Зарубежный
21:00
Метц
Монпелье
Футбол. Зарубежный
21:00
Реймс
Анже
Футбол. Зарубежный
21:00
Ренн
Лорьян
Футбол. Зарубежный
21:00
Страсбур
Брест
Футбол. Зарубежный
21:00
Бернли
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
21:00
Фулхэм
Лестер
Футбол. Зарубежный
22:30
Лидс
Эвертон
Футбол. Зарубежный
23:00
Дижон
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Ланс
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
Ницца
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Ним
Футбол. Зарубежный
23:00
Сент-Этьен
Нант
Футбол. Зарубежный
23:15
Астон Вилла
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:15
Ливерпуль
Брайтон & Хоув
Все события
Фоторепортажи
9ЦСКА обыграл СКА в овертайме
12Кокорин уезжает в Италию. Вспоминаем все команды, за которые он играл
14:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дебют Кокорина за «Фиорентину» в матче с «Интером» под вопросом из-за рабочей визы

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин все еще не получил рабочую визу, сообщил 3 февраля «РБ Спорт».

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

По информации источника, по состоянию на утро 3 февраля 29-летний россиянин так и не получил разрешение на работу в Италии. Сообщается, что клуб надеется уладить этот вопрос до матча 21-го тура чемпионата Италии против «Интера», который состоится 5 февраля.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» 27 января. Контракт россиянина с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. Сумма трансфера оценивается в 4,5 миллиона евро.

В сезоне-2020/21 Кокорин провел 8 матчей в РПЛ, в которых забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Чемпионат мира все-таки состоится, но сборная России на него не поедет. Как так
Как Семенович выглядела в 16 лет, а Плющенко — в 14. Уникальные кадры с ЧР-1997
Загитова против Медведевой на главном командном турнире года
Русский вундеркинд разрывает Америку. Свечников опять забил
Удар по голове разозлил русского игрока НХЛ. Он ответил голом
Сборная России по теннису вышла в полуфинал Кубка АТР
5 топовых видов спорта, которые выделят вас из толпы
Светлана Кузнецова потерпела разгромное поражение в Мельбурне
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь