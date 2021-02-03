Дебют Кокорина за «Фиорентину» в матче с «Интером» под вопросом из-за рабочей визы

По информации источника, по состоянию на утро 3 февраля 29-летний россиянин так и не получил разрешение на работу в Италии. Сообщается, что клуб надеется уладить этот вопрос до матча 21-го тура чемпионата Италии против «Интера», который состоится 5 февраля.