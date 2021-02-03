Правнук фашистского диктатора Бенито Муссолини заключил контракт с «молодежкой» «Лацио»
Романо Флориани Муссолини, правнук фашистского диктатора Бенито Муссолини, подписал контракт с молодежной командой «Лацио» до 19 лет.
Романо Флориани Муссолини, правнук фашистского диктатора Бенито Муссолини, подписал контракт с молодежной командой «Лацио» до 19 лет.
18-летний футболист полон решимости построить профессиональную карьеру.
Романо, который играет на позиции правого защитника, уже дважды вызывался на матчи молодежной команду. По словам менеджера академии римского клуба Мауро Бьянкези, Романо более чем заслуживает места в составе.
«Он скромный парень, который никогда не жаловался, даже когда не играл два года.
Мне он нравится. Он еще не опытный игрок, но выглядит многообещающим. Обременительная фамилия? Я никогда не разговаривал с его родителями, и единственное, что имеет значение, — заслуживает ли игрок играть. Ничего больше, — цитиует Бьянкези Repubblica.