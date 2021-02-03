Правнук фашистского диктатора Бенито Муссолини заключил контракт с «молодежкой» «Лацио»

18-летний футболист полон решимости построить профессиональную карьеру.

Романо, который играет на позиции правого защитника, уже дважды вызывался на матчи молодежной команду. По словам менеджера академии римского клуба Мауро Бьянкези, Романо более чем заслуживает места в составе.

«Он скромный парень, который никогда не жаловался, даже когда не играл два года.