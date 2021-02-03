Кокорин получил разрешение на работу в Италии

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В среду портал «РБ-Спорт» со ссылкой на итальянские источники сообщил о том, что попадание Кокорина в заявку на матч 21-го тура чемпионата Италии против миланского «Интера» находится под вопросом. Издание отмечает, что по состоянию на утро 3 февраля 29-летний российский нападающий еще не получил разрешение на работу в Италии.

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«Кокорин тренируется вместе с остальной командой, и, кроме того, он тренируется по индивидуальной программе. Главный тренер и его помощники ежедневно оценивают его состояние. Они решат, когда он будет готов к участию в официальном матче. Кокорин уже 1 февраля получил разрешение на работу в Италии», — сообщили ТАСС в итальянском клубе.

«Фиорентина» объявила о трансфере Кокорина из московского «Спартака» 27 января. Срок действия соглашения составляет 3,5 года. В предыдущем клубе форвард выступал с августа 2020 года, приняв участие в 10 матчах, забив два мяча и отдав две голевые передачи.