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17:34 (мск), источник: ТАСС

Кокорин получил разрешение на работу в Италии

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Новичок футбольного клуба «Фиорентина» Александр Кокорин получил разрешение на работу в Италии, тренерский штаб команды следит за функциональным состоянием игрока для принятия решения о сроках его дебюта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе флорентийского клуба.

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В среду портал «РБ-Спорт» со ссылкой на итальянские источники сообщил о том, что попадание Кокорина в заявку на матч 21-го тура чемпионата Италии против миланского «Интера» находится под вопросом. Издание отмечает, что по состоянию на утро 3 февраля 29-летний российский нападающий еще не получил разрешение на работу в Италии.

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«Кокорин тренируется вместе с остальной командой, и, кроме того, он тренируется по индивидуальной программе. Главный тренер и его помощники ежедневно оценивают его состояние. Они решат, когда он будет готов к участию в официальном матче. Кокорин уже 1 февраля получил разрешение на работу в Италии», — сообщили ТАСС в итальянском клубе.

«Фиорентина» объявила о трансфере Кокорина из московского «Спартака» 27 января. Срок действия соглашения составляет 3,5 года. В предыдущем клубе форвард выступал с августа 2020 года, приняв участие в 10 матчах, забив два мяча и отдав две голевые передачи.

«Фиорентина» после 20 матчей чемпионата Италии занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка. В следующем туре команда сыграет дома с «Интером» 5 февраля.

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