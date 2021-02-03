«Тобол» сделал официальное заявление по поводу трансферного бана

«Вчера в клуб действительно поступило уведомление от Дисциплинарного комитета ФИФА, о том, что на ФК “Тобол” был наложен трансферный бан как на международные, так и на внутренние трансферы игроков в связи с неисполнением Решения ПРС ФИФА. Но сегодня мы получили письмо от той же организации и официально разъясняем: наложение запрета на осуществление трансферов в отношении “Тобола” — техническая ошибка со стороны ФИФА. Таким образом, ФК “Тобол” может продолжать регистрацию новых игроков. Повода для беспокойства у болельщиков желто-зеленых нет», — говорится в заявлении клуба.