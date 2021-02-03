«Тобол» сделал официальное заявление по поводу трансферного бана
Накануне появилась информация, что клубу запрещено регистрировать игроков.
Накануне появилась информация, что клубу запрещено регистрировать игроков.
ФК «Тобол» продолжает регистрацию новых игроков — такое заявление костанайский клуб сделал на своем сайте.
Накануне появилась информация о том, что ФИФА запретила команде регистрацию игроков. В «Тоболе» прояснили ситуацию.
«Вчера в клуб действительно поступило уведомление от Дисциплинарного комитета ФИФА, о том, что на ФК “Тобол” был наложен трансферный бан как на международные, так и на внутренние трансферы игроков в связи с неисполнением Решения ПРС ФИФА. Но сегодня мы получили письмо от той же организации и официально разъясняем: наложение запрета на осуществление трансферов в отношении “Тобола” — техническая ошибка со стороны ФИФА. Таким образом, ФК “Тобол” может продолжать регистрацию новых игроков. Повода для беспокойства у болельщиков