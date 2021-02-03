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17:38 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» сделал официальное заявление по поводу трансферного бана

Накануне появилась информация, что клубу запрещено регистрировать игроков.

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ФК «Тобол» продолжает регистрацию новых игроков — такое заявление костанайский клуб сделал на своем сайте.

Команда
Тобол Кс

Накануне появилась информация о том, что ФИФА запретила команде регистрацию игроков. В «Тоболе» прояснили ситуацию.

«Вчера в клуб действительно поступило уведомление от Дисциплинарного комитета ФИФА, о том, что на ФК “Тобол” был наложен трансферный бан как на международные, так и на внутренние трансферы игроков в связи с неисполнением Решения ПРС ФИФА. Но сегодня мы получили письмо от той же организации и официально разъясняем: наложение запрета на осуществление трансферов в отношении “Тобола” — техническая ошибка со стороны ФИФА. Таким образом, ФК “Тобол” может продолжать регистрацию новых игроков. Повода для беспокойства у болельщиков желто-зеленых нет», — говорится в заявлении клуба.

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