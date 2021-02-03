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17:57 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» рискует потерять талантливого футболиста

Он прибыл на просмотр в другой клуб.

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Воспитанник академии алматинского «Кайрата» Адам Адахаджиев прибыл на просмотр в петропавловский «Кызыл-Жар», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда
Кайрат

Он принял участие в товарищеской игре против «Ахмата» из города Грозный.

Потенциальный новичок «Кызыл-Жара» отыграл весь второй тайм.

Встреча завершилась в пользу представителя РПЛ — 5:1.

22-летний Адахаджиев играет на позиции опорного полузащитника и считается одним из талантливых игроков своего поколения.

Сезон-2020 Адам отыграл за главную команду алматинского «Кайрата». Он провел семь игр в рамках чемпионата Казахстана.

Также за плечами футболиста десять игр за молодежную сборную Казахстана до 21 года.

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