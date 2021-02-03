«Кайрат» рискует потерять талантливого футболиста

Воспитанник академии алматинского «Кайрата» Адам Адахаджиев прибыл на просмотр в петропавловский «Кызыл-Жар», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда Кайрат

Он принял участие в товарищеской игре против «Ахмата» из города Грозный.

Потенциальный новичок «Кызыл-Жара» отыграл весь второй тайм.

Встреча завершилась в пользу представителя РПЛ — 5:1.

22-летний Адахаджиев играет на позиции опорного полузащитника и считается одним из талантливых игроков своего поколения.

Сезон-2020 Адам отыграл за главную команду алматинского «Кайрата». Он провел семь игр в рамках чемпионата Казахстана.