«Кайрат» рискует потерять талантливого футболиста
Он прибыл на просмотр в другой клуб.
Он прибыл на просмотр в другой клуб.
Воспитанник академии алматинского «Кайрата» Адам Адахаджиев прибыл на просмотр в петропавловский «Кызыл-Жар», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Он принял участие в товарищеской игре против «Ахмата» из города Грозный.
Потенциальный новичок «Кызыл-Жара» отыграл весь второй тайм.
Встреча завершилась в пользу представителя РПЛ — 5:1.
22-летний Адахаджиев играет на позиции опорного полузащитника и считается одним из талантливых игроков своего поколения.
Сезон-2020 Адам отыграл за главную команду алматинского «Кайрата». Он провел семь игр в рамках чемпионата Казахстана.
Также за плечами футболиста десять игр за молодежную сборную Казахстана до 21 года.