«Битва выиграна футболистом, но война еще не закончена». Российский юрист рассказал о трансферном бане «Тобола»
ФИФА допустила техническую ошибку.
ФИФА допустила техническую ошибку.
ФИФА допустила техническую ошибку, вынося решение о трансферном бане, наложенном на «Тобол» в рамках дела бывшего защитника клуба Фернандера Кассая, сообщил российский спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы костанайского клуба. В интервью корреспонденту Vesti.kz он отметил, что запрет на данный момент снят и объяснил, как клуб может обжаловать решение ФИФА.
«Накануне действительно пришло письмо из ФИФА, в котором говорится, что на футбольный клуб должен быть наложен трансферный бан за неисполнение решения перед футболистом Фернандером Кассаем. Однако на данный момент ФК “Тобол” запросил полный текст решения ФИФА и, следовательно, решение не вступило в законную силу. ФИФА по сути допустила техническую ошибку и на данный момент сняла запрет. Сейчас клуб ожидает полный текст решения и после чего, изучив его, будет принято решение обжаловать его в CAS или нет. Сейчас трудно сказать, кто выиграл дело между клубом и Кассаем. Да, ФИФА вынесла решение в пользу футболиста, но мы не понимаем, почему, поскольку нет еще мотивировки. Кроме того, еще есть возможность обжаловать дело в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Битва выиграна футболистом, но война еще не закончена», — заявил Прокопец.
Напомним, в «Тобол» Кассай перешел в 2016 году из «Иртыша». За костанайцев защитник провел 129 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав пять ассистов. В конце 2019 года «Тобол» объявил об уходе Кассая в связи с истечением контракта.