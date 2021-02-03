«Битва выиграна футболистом, но война еще не закончена». Российский юрист рассказал о трансферном бане «Тобола»

«Накануне действительно пришло письмо из ФИФА, в котором говорится, что на футбольный клуб должен быть наложен трансферный бан за неисполнение решения перед футболистом Фернандером Кассаем. Однако на данный момент ФК “Тобол” запросил полный текст решения ФИФА и, следовательно, решение не вступило в законную силу. ФИФА по сути допустила техническую ошибку и на данный момент сняла запрет. Сейчас клуб ожидает полный текст решения и после чего, изучив его, будет принято решение обжаловать его в CAS или нет. Сейчас трудно сказать, кто выиграл дело между клубом и Кассаем. Да, ФИФА вынесла решение в пользу футболиста, но мы не понимаем, почему, поскольку нет еще мотивировки. Кроме того, еще есть возможность обжаловать дело в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Битва выиграна футболистом, но война еще не закончена», — заявил Прокопец.