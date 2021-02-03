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19:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Шахтер» подписал лидера «Кайсара»

Он выступал за клуб с 2016 года.

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Карагандинский «Шахтер» подписал контракт с хорватским защитником Иваном Графом, сообщает журналист и инсайдер Айдын Кожахмет в своем Instagram.

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33-летний футболист последние пять лет защищал цвета «Кайсара». Он являлся одним из ключевых игроков кызылординской команды.

Напомним, что в минувшем сезоне КПЛ «Шахтер» занял четвертое место и теперь примет участие в квалификации Лиги конференций. В январе клуб возглавил казахстанец Али Алиев.

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