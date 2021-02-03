«Шахтер» подписал лидера «Кайсара»
Он выступал за клуб с 2016 года.
Он выступал за клуб с 2016 года.
Карагандинский «Шахтер» подписал контракт с хорватским защитником Иваном Графом, сообщает журналист и инсайдер Айдын Кожахмет в своем Instagram.
33-летний футболист последние пять лет защищал цвета «Кайсара». Он являлся одним из ключевых игроков кызылординской команды.
Напомним, что в минувшем сезоне КПЛ «Шахтер» занял четвертое место и теперь примет участие в квалификации Лиги конференций. В январе клуб возглавил казахстанец Али Алиев.