«Торпедо-БелАЗ» и «Неман» сыграли вничью на футбольном турнире в Жодино

В первом сегодняшнем поединке хозяева соревнований футболисты «Торпедо-БелАЗа» разошлись миром с гродненским «Неманом» — 2:2, а встреча «Слуцка» и «Ислочи» окончилась со счетом 1:1. В последнем туре состязаний в 1-й группе 5 февраля торпедовцы сыграют с «Ислочью», а «Слуцк» встретится с «Неманом».

4 февраля встречи второго тура пройдут в другой группе — дзержинский «Арсенал» будет соперничать с дублирующим составом минского «Динамо», а столичные «Крумкачы» сыграют с бобруйской «Белшиной». В стартовом туре «Арсенал» взял верх над «Крумкачамi» с минимальным преимуществом 1:0, а дублеры «Динамо» выиграли у «Белшины» с результатом 2:0.

Групповой этап завершится 6 февраля, а 7 февраля состоятся стыковые поединки за итоговые места.