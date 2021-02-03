«Торпедо-БелАЗ» и «Неман» сыграли вничью на футбольном турнире в Жодино
3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные матчи предсезонного футбольного турнира «Белазовец-2021» в Жодино завершились вничью, сообщает корреспондент БЕЛТА.
3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные матчи предсезонного футбольного турнира «Белазовец-2021» в Жодино завершились вничью, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом сегодняшнем поединке хозяева соревнований футболисты «Торпедо-БелАЗа» разошлись миром с гродненским «Неманом» — 2:2, а встреча «Слуцка» и «Ислочи» окончилась со счетом 1:1. В последнем туре состязаний в 1-й группе 5 февраля торпедовцы сыграют с «Ислочью», а «Слуцк» встретится с «Неманом».
4 февраля встречи второго тура пройдут в другой группе — дзержинский «Арсенал» будет соперничать с дублирующим составом минского «Динамо», а столичные «Крумкачы» сыграют с бобруйской «Белшиной». В стартовом туре «Арсенал» взял верх над «Крумкачамi» с минимальным преимуществом 1:0, а дублеры «Динамо» выиграли у «Белшины» с результатом 2:0.
Групповой этап завершится 6 февраля, а 7 февраля состоятся стыковые поединки за итоговые места.
Год назад в решающем поединке этого турнира футболисты «Слуцка» победили «Смолевичи» со счетом 3:1, а в игре за 3-е место гродненский «Неман» одолел «Витебск» в серии послематчевых пенальти — 5:4 (основное время — 0:0).