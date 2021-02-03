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20:34 (мск), источник: БЕЛТА

«Торпедо-БелАЗ» и «Неман» сыграли вничью на футбольном турнире в Жодино

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные матчи предсезонного футбольного турнира «Белазовец-2021» в Жодино завершились вничью, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом сегодняшнем поединке хозяева соревнований футболисты «Торпедо-БелАЗа» разошлись миром с гродненским «Неманом» — 2:2, а встреча «Слуцка» и «Ислочи» окончилась со счетом 1:1. В последнем туре состязаний в 1-й группе 5 февраля торпедовцы сыграют с «Ислочью», а «Слуцк» встретится с «Неманом».

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4 февраля встречи второго тура пройдут в другой группе — дзержинский «Арсенал» будет соперничать с дублирующим составом минского «Динамо», а столичные «Крумкачы» сыграют с бобруйской «Белшиной». В стартовом туре «Арсенал» взял верх над «Крумкачамi» с минимальным преимуществом 1:0, а дублеры «Динамо» выиграли у «Белшины» с результатом 2:0.

Групповой этап завершится 6 февраля, а 7 февраля состоятся стыковые поединки за итоговые места.

Год назад в решающем поединке этого турнира футболисты «Слуцка» победили «Смолевичи» со счетом 3:1, а в игре за 3-е место гродненский «Неман» одолел «Витебск» в серии послематчевых пенальти — 5:4 (основное время — 0:0).

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