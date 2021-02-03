Жамбыл Кукеев проходит просмотр в клубе КПЛ

При этом ранее отмечалось, что Кукеев уже проходил просмотр в «Таразе», но не подошел клубу.

Предыдущие три сезона футболист провел в «Актобе». Ранее также выступал за «Кайсар», «Кайрат», «Шахтер», «Локомотив» и «Женис» («Астана»), «Алма-Ату» и «Цесну». В период с 2006 по 2015 год Кукеев провел 29 матчей за сборную Казахстана, в которых забил два гола. Он вошел в историю национальной команды как самый юный дебютант, сыграв в возрасте 17 лет, четырех месяцев и 25 дней.