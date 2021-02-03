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20:42 (мск), источник: Vesti.kz

Жамбыл Кукеев проходит просмотр в клубе КПЛ

Он ушел из «Актобе» после прошлого сезона.

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32-летний Жамбыл Кукеев находится на просмотре в «Таразе», сообщает KazFootball.kz.

Команда
Тараз

По данным портала, экс-полузащитник сборной Казахстана прибыл в расположение команды вместе с бывшим полузащитником «Жетысу» португальцем Педро Эуженио.

При этом ранее отмечалось, что Кукеев уже проходил просмотр в «Таразе», но не подошел клубу.
Предыдущие три сезона футболист провел в «Актобе». Ранее также выступал за «Кайсар», «Кайрат», «Шахтер», «Локомотив» и «Женис» («Астана»), «Алма-Ату» и «Цесну». В период с 2006 по 2015 год Кукеев провел 29 матчей за сборную Казахстана, в которых забил два гола. Он вошел в историю национальной команды как самый юный дебютант, сыграв в возрасте 17 лет, четырех месяцев и 25 дней.

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