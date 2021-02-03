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23:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Корреа: Месси знает, что для него двери «Атлетико» всегда открыты

Полузащитник «Атлетико» Анхель Корреа прокомментировал возможный уход форварда «Барселоны» Лионеля Месси из каталонского клуба.

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«Когда он говорил об уходе раньше, парни сказали ему о том, что “Атлетико” следит за ситуацией. Месси знает, что для него наши двери открыты. Кто бы не хотел, чтобы Месси был в твоей команде? Если Месси покинет чемпионат Испании, это будет серьёзная потеря для Ла Лиги. Правда, он соперник, который всегда нам забивает. Лионель продолжает оставаться лучшим футболистом и всегда им будет», — цитирует Корреа TycSports.

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Напомним, действующий контракт Месси с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. Во время летнего межсезонья аргентинский форвард признался, что хочет уйти из каталонского клуба, но контракт остался в силе. Основными претендентами на игрока считаются «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

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