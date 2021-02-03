Корреа: Месси знает, что для него двери «Атлетико» всегда открыты

«Когда он говорил об уходе раньше, парни сказали ему о том, что “Атлетико” следит за ситуацией. Месси знает, что для него наши двери открыты. Кто бы не хотел, чтобы Месси был в твоей команде? Если Месси покинет чемпионат Испании, это будет серьёзная потеря для Ла Лиги. Правда, он соперник, который всегда нам забивает. Лионель продолжает оставаться лучшим футболистом и всегда им будет», — цитирует Корреа TycSports.