«Лестер» обыграл новичка АПЛ и вышел на третье место

Встреча прошла в среду, 3 февраля, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей забитыми мячами отметились Келечи Ихеаначо и Джеймс Джастин.

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Победа позволила «Лестеру» набрать 42 очка и выйти на третье место в чемпионате. «Фулхэм» имеет в активе 14 очков и занимает 18-ю позицию.