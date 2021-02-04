«Бавария» поборется за вторую победу на клубном чемпионате мира по футболу

Клубный чемпионат мира должен был состояться в декабре, однако пандемия коронавируса вынудила Международную федерацию футбола (ФИФА) отложить его проведение на два месяца.

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Турнир пройдет в 17-й раз в привычном формате: каждая из шести футбольных конфедераций делегировала на него свой лучший клуб, седьмым участником станет чемпион принимающей страны. В Катаре таковым является «Аль-Духаиль», который возглавляет Сабри Лямуши — бывший игрок сборной Франции.

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Матч «Аль-Духаиль» с «Окленд Сити» — лучшей командой Океании — 1 февраля должен был открывать турнир, однако новозеландский клуб отказался от участия. Решение было принято в связи с карантинными мерами, установленными в Новой Зеландии. Таким образом, хозяева автоматически вышли во второй раунд — в стадию четвертьфинала.

В четверг «Аль-Духаиль» сыграет с лучшей африканской командой — египетским «Аль-Ахли», в другом матче сойдутся мексиканские «Тигрес» и южнокорейский «Ульсан». Победитель европейской Лиги чемпионов «Бавария» вступит в борьбу на стадии полуфинала, соперником мюнхенской команды будет победитель первой пары. Встреча состоится 8 февраля. Во втором полуфинале, который состоится днем ранее, сыграет бразильский «Палмейрас». Финал и матч за третье место пройдут 11 февраля.

Действующим победителем турнира является победитель европейской Лиги чемпионов английский «Ливерпуль». В финале, который прошел в катарской Дохе на стадионе «Халифа», команда под руководством германского тренера Юргена Клоппа со счетом 1:0 в дополнительное время обыграла бразильский «Фламенго».

Катар принимает клубный чемпионат мира второй год подряд, следующий пройдет в декабре в Японии. После ФИФА намерена перейти на новый формат проведения турнира — с участием 24 команд.

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Рекорды клубного чемпионата мира

Самым успешным клубом в истории клубных чемпионатов мира является испанский «Реал» — команда из Мадрида выигрывала этот турнир четыре раза (в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах). Второе место принадлежит еще одному испанскому клубу — «Барселоне» (2009, 2011, 2015). Тройку лучших в истории клубного чемпионата мира замыкает бразильский «Коринтианс» (2000, 2012). Помимо него, лишь двум клубам не из Европы удалось выиграть этот турнир — сильнейшими в 2005 и 2006 годах становились бразильские же «Сан-Паулу» и «Интернасьонал».

В 2021 году догнать «Коринтианс» по числу побед в финалах клубных чемпионатов мира может «Бавария», которая уже выигрывала этот трофей в 2013 году. Также по разу победителями этого турнира становились итальянские «Милан» (2007) и «Интер» (2010), а также английские «Манчестер Юнайтед» (2008) и «Ливерпуль» (2019).

Рекордсменом по количеству голов в матчах клубных чемпионатов мира является выступающий за итальянский «Ювентус» португалец Криштиану Роналду — семь мячей. Он забивал за два клуба — «Манчестер Юнайтед» (1 гол) и «Реал» (6).

Помимо него, это удавалось еще двум футболистам — Дуайту Йорку («Манчестер Юнайтед» и австралийский «Сидней») и Роналдиньо («Барселона» и бразильский «Атлетико Минейро»). При этом Роналду делит первое место по количеству голов в финалах клубных чемпионатов мира с аргентинцем Лионелем Месси из «Барселоны» (по четыре мяча).