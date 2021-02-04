«Барселона» может подписать Агуэро, чтобы убедить Месси остаться
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может перейти в «Барселону».
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может перейти в «Барселону».
По информации Cadena SER,
Отмечается, что подписание 32-летнего форварда может стать способом убедить Лионеля Месси подписать новый контракт
Соглашение Агуэро с «Ман Сити» истекает в июне 2021 года, поэтому футболист сможет перейти в «Барселону» бесплатно. Это важный фактор при учете тяжелой финансовой ситуации в клубе.
В текущем сезоне Агуэро провел 9 матчей и забил 2 гола. Он пропустил большую часть сезона
Напомним, что Месси до сих пор не заключил с «Барселоной» новый контракт, истекающий по окончании сезона. Ранее СМИ сообщили, что аргентинец намерен судиться с клубом после утечки сведений о своем доходе.