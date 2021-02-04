«Барселона» может подписать Агуэро, чтобы убедить Месси остаться

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По информации Cadena SER, кто-то из кандидатов в президенты каталонского клуба уже связался с аргентинцем. Сам игрок с радостью воспринял возможность выступать за сине-гранатовых.

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Отмечается, что подписание 32-летнего форварда может стать способом убедить Лионеля Месси подписать новый контракт из-за дружеских отношений футболистов.

Соглашение Агуэро с «Ман Сити» истекает в июне 2021 года, поэтому футболист сможет перейти в «Барселону» бесплатно. Это важный фактор при учете тяжелой финансовой ситуации в клубе.

В текущем сезоне Агуэро провел 9 матчей и забил 2 гола. Он пропустил большую часть сезона из-за травмы и коронавируса.