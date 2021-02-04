Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Челси
Футбол. Зарубежный
3.02
Астон Вилла
Вест Хэм Юнайтед
13
Футбол. Зарубежный
3.02
Ливерпуль
Брайтон & Хоув
01
Футбол. Зарубежный
3.02
Дижон
Лион
01
Футбол. Зарубежный
3.02
Ланс
Марсель
22
Футбол. Зарубежный
3.02
Монако
Ницца
21
Футбол. Зарубежный
3.02
ПСЖ
Ним
30
Футбол. Зарубежный
3.02
Сент-Этьен
Нант
11
Все события
Фоторепортажи
8«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью
12Кокорин уезжает в Италию. Вспоминаем все команды, за которые он играл
12:39 (мск), источник: Матч ТВ

«Барселона» может подписать Агуэро, чтобы убедить Месси остаться

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может перейти в «Барселону».

Наверх
19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

По информации Cadena SER, кто-то из кандидатов в президенты каталонского клуба уже связался с аргентинцем. Сам игрок с радостью воспринял возможность выступать за сине-гранатовых.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
5 неожиданных видов спорта для занятий на улице

Отмечается, что подписание 32-летнего форварда может стать способом убедить Лионеля Месси подписать новый контракт из-за дружеских отношений футболистов.

Соглашение Агуэро с «Ман Сити» истекает в июне 2021 года, поэтому футболист сможет перейти в «Барселону» бесплатно. Это важный фактор при учете тяжелой финансовой ситуации в клубе.

В текущем сезоне Агуэро провел 9 матчей и забил 2 гола. Он пропустил большую часть сезона из-за травмы и коронавируса.

Напомним, что Месси до сих пор не заключил с «Барселоной» новый контракт, истекающий по окончании сезона. Ранее СМИ сообщили, что аргентинец намерен судиться с клубом после утечки сведений о своем доходе.

Читайте также
 Плющенко собрался драться с хореографом Тутберидзе. Фигурное катание превращается в трэш-стрим?
Алексей Березуцкий не принял окончательного решения об уходе из ЦСКА. У него разногласия с Бабаевым
Главный тренер «Барселоны» оценил шансы на уход Месси из клуба
«Хочется с тобой пожрать». Волков удивил своей формой
У Головина проблемы: Ковач ищет ему новую позицию
Норвежцы уличили Большунова в подражании местным лыжникам
Фигуристки - аутсайдеры в прыжках. Девочек не спасет и Трусова
5 топовых видов спорта, которые выделят вас из толпы
Winline покажет матчи «Зенита», «Спартака» и «Краснодара»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь