«Монако» обыграл «Ниццу» в матче чемпионата Франции. Головин вышел на поле на 65-й минуте
ТАСС, 4 февраля. «Монако» дома выиграл у «Ниццы» со счетом 2:1 в 23-м туре чемпионата Франции по футболу.
ТАСС, 4 февраля. «Монако» дома выиграл у «Ниццы» со счетом 2:1 в 23-м туре чемпионата Франции по футболу.
У победителей дубль сделал Виссам
На 65-й минуте на поле вместо
Россиянин провел восьмой матч в чемпионате, в его активе один гол и три голевые передачи. Головин пропустил большую часть сезона
В турнирной таблице «Монако» идет четвертым, набрав 45 очков в 23 матчах. Монегаски выиграли пять матчей подряд. «Ницца» занимает 14-ю строчку с 26 очками после 22 игр.
В следующем туре «Монако» на выезде сыграет с «Нимом», «Ницца» примет «Анже». Обе игры состоятся 7 февраля.
Результаты других матчей
«Бордо» — «Лилль» — 0:3;.
«Мец» — «Монпелье» — 1:1;.
«Реймс» — «Анже» — 0:0;.
«Ренн» — «Лорьян» 1:1;.
«Страсбур» — «Брест» — 2:2;.
«Дижон» — «Лион» — 0:1;.
«Ланс» — «Марсель» — 2:2;.
ПСЖ — «Ним» — 3:0;.
«Сент-Этьен» — «Нант» — 1:1.