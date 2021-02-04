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01:13 (мск), источник: ТАСС

«Монако» обыграл «Ниццу» в матче чемпионата Франции. Головин вышел на поле на 65-й минуте

ТАСС, 4 февраля. «Монако» дома выиграл у «Ниццы» со счетом 2:1 в 23-м туре чемпионата Франции по футболу.

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Источник: AFP 2020

У победителей дубль сделал Виссам Бен-Йеддер (28-я и 51-я минуты), первый гол был забит с пенальти. В составе «Ниццы» отличился Пьер Леес-Мелу (47).

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На 65-й минуте на поле вместо Бен-Йеддера появился российский полузащитник «Монако» Александр Головин, он не отметился результативными действиями.

Россиянин провел восьмой матч в чемпионате, в его активе один гол и три голевые передачи. Головин пропустил большую часть сезона из-за травмы.

В турнирной таблице «Монако» идет четвертым, набрав 45 очков в 23 матчах. Монегаски выиграли пять матчей подряд. «Ницца» занимает 14-ю строчку с 26 очками после 22 игр.

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В следующем туре «Монако» на выезде сыграет с «Нимом», «Ницца» примет «Анже». Обе игры состоятся 7 февраля.

Результаты других матчей

«Бордо» — «Лилль» — 0:3;.

«Мец» — «Монпелье» — 1:1;.

«Реймс» — «Анже» — 0:0;.

«Ренн» — «Лорьян» 1:1;.

«Страсбур» — «Брест» — 2:2;.

«Дижон» — «Лион» — 0:1;.

«Ланс» — «Марсель» — 2:2;.

ПСЖ — «Ним» — 3:0;.

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«Сент-Этьен» — «Нант» — 1:1.

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Монако
2:1
Первый тайм: 1:0
Ницца
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