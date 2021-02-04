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01:08 (мск), источник: ТАСС

«Наполи» и «Аталанта» сыграли вничью в первом матче полуфинала Кубка Италии по футболу

ТАСС, 4 февраля. «Наполи» сыграл вничью с «Аталантой» со счетом 0:0 в первом полуфинальном матче Кубка Италии по футболу. Встреча прошла в Неаполе.

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Источник: Reuters

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался в запасе. В текущем сезоне игрок провел за клуб 15 матчей и забил четыре мяча.

Ответная игра пройдет в Бергамо 10 февраля. В другом полуфинале выступают «Интер» и «Ювентус», в первом матче в Милане сильнее оказались гости со счетом 2:1, ответная игра в Турине состоится 9 февраля.

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Финал Кубка Италии пройдет 19 мая. «Наполи» является действующим победителем трофея.

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