«Наполи» и «Аталанта» сыграли вничью в первом матче полуфинала Кубка Италии по футболу

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался в запасе. В текущем сезоне игрок провел за клуб 15 матчей и забил четыре мяча.

Ответная игра пройдет в Бергамо 10 февраля. В другом полуфинале выступают «Интер» и «Ювентус», в первом матче в Милане сильнее оказались гости со счетом 2:1, ответная игра в Турине состоится 9 февраля.