«Ливерпуль» впервые с 1984 года проиграл «Брайтону»

«Ливерпуль» потерпел поражение в матче с «Брайтоном» впервые с 29 января 1984 года. Тогда в матче четвертого раунда Кубка Англии «Брайтон» одержал победу со счетом 2:0. С тех пор команды до сегодняшнего матча провели 12 встреч, в которых «Ливерпуль» 10 раз побеждал и дважды играл с соперником вничью, причем последний ничейный результат в матчах между командами был зафиксирован в первом круге текущего чемпионата.