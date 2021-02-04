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01:23 (мск), источник: ТАСС

«Ливерпуль» впервые с 1984 года проиграл «Брайтону»

ТАСС, 4 февраля. «Ливерпуль» проиграл «Брайтону» со счетом 0:1 в домашнем матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу.

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Источник: AP 2020

Мяч на 56-й минуте забил Стивен Альсате, для которого этот гол стал первым в Английской премьер-лиге.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ливерпуль» потерпел поражение в матче с «Брайтоном» впервые с 29 января 1984 года. Тогда в матче четвертого раунда Кубка Англии «Брайтон» одержал победу со счетом 2:0. С тех пор команды до сегодняшнего матча провели 12 встреч, в которых «Ливерпуль» 10 раз побеждал и дважды играл с соперником вничью, причем последний ничейный результат в матчах между командами был зафиксирован в первом круге текущего чемпионата.

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В турнирной таблице «Ливерпуль» занимает четвертое место, набрав 40 очков, «Брайтон» с 24 очками поднялся на 15-ю строчку.

В следующем туре «Ливерпуль» 7 февраля примет лидирующий в чемпионате с 47 очками «Манчестер Сити». «Брайтон» 6 февраля в гостях сыграет с «Бёрнли».

Результаты других матчей игрового дня

«Бёрнли» — «Манчестер Сити» — 0:2;.

«Фулхэм» — «Лестер» — 0:2;.

«Лидс» — «Эвертон» — 1:2;.

«Астон Вилла» — «Вест Хэм» — 1:3.

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