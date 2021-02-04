У Головина проблемы: Ковач ищет ему новую позицию

Перед юбилейным — 100-м по счету дерби Лазурного берега — главный тренер «Монако» Нико Ковач напомнил, как после своего назначения заявил, что подводить итоги можно будет после шести месяцев работы. Хорват отметил, что футболисты теперь лучше понимают его требования, а также признался: при нынешнем выборе игроков, когда вне обоймы остается только перенесший операции Желсон Мартинш, не обойтись без головной боли при выборе состава.

Александра Головина это касается едва ли не в первую очередь. Прошел месяц после его возвращения на поле, но пока российский полузащитник выходит только на замену. Когда он перевернул игру с «Марселем», получив целый тайм, казалось, выход в старте не за горами. Однако в прошлом туре Головин вошел в игру только на 69-й минуте, и сейчас перед матчем Ковач дал уклончивый ответ по поводу перспектив 24-летнего полузащитника.

«Головин имеет все шансы выйти завтра в старте, но еще слишком рано, чтобы принимать решения относительно этого, нам предстоит провести еще одну тренировку во второй половине дня. Мне нужно поговорить об этом с тренерским штабом и футболистами, посмотрим», — заметил на предматчевой пресс-конференции наставник монегасков.

В итоге размышления Ковача снова оказались не в пользу нашего легионера, хотя рассуждения о небольшой паузе между турами несостоятельны. Вряд ли Головин сильно устал, отыграв чуть более 20 минут. Впору задаваться вопросами: почему так происходит? И самая простая версия — бережное отношение к долго лечившемуся игроку. Главный тренер как раз похвалил работу медицинского штаба и может прислушиваться к врачам. Те в случае с Головиным, возвращение которого откладывалось несколько раз, теперь дуют на воду.

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Второй вариант — конкретная ситуация в предыдущем туре, когда после замен имевший численное преимущество «Монако» с 75-й минуты упустил инициативу и позволил «Нанту» сократить отставание. Логично при таком раскладе поставить тех, кто обеспечил задел в игре с «канарейками». Наконец, версия номер три, согласно которой Ковач сейчас отдает предпочтение другим футболистам. Слева — на привычной для Головина позиции — действительно хорош Диоп, идеально воспользовавшийся своим шансом во время отсутствия Александра. Справа же снова появился новичок Диатта, для которого это профильная позиция.

За сенегальца — его высокая по нынешним меркам трансферная стоимость (20 миллионов евро) и тот факт, что 21-летний футболист на ходу. До переезда во Францию он регулярно играл в «Брюгге» и забил десять мячей. В новой же схеме «Монако» именно фланги лучше всего подходят Головину, так как в центре полузащиты незаменимы Тшуамени с Фофана, а в атаке великолепны Бен Йеддер и Фолланд. Соответственно, сейчас российский полузащитник должен отвоевывать место в составе, чего прежде с ним в «Монако» не случалось. Осложняет же ситуацию необходимость набирать оптимальную форму с ограниченной игровой практикой.

В этот раз Головин вступил в игру на 64-й минуте. До этого монегаски имели очевидное преимущество в первом тайме, которое вылилось в заработанный Кайю Энрике и реализованный Бен Йеддером пенальти. На второй тайм хозяева вышли без получившего травму Бадиашиля, и, пока Дисаси осваивался на поле, беззубая до того «Ницца» отыгралась. Сидибе сместился в центр на подстраховку, Диатта это не прочувствовал и не доработал за своим игроком, который успел к отскоку от штанги.

Впрочем, красно-белые даже не успели расстроиться, и хитрющий розыгрыш штрафного завершился десятым в сезоне голом Бен Йеддера, прошившего рассыпавшуюся «стенку». Как раз лидера «Монако» поменял Головин, которому в этот раз доверили роль «десятки». Ее применительно к 24-летнему футболисту Ковач прежде упоминал, подчеркивая, как сложно отвоевать там позицию при нынешнем построении атаки.

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Сейчас у красно-белых это не чистый плеймейкер, а скорее играющий чуть глубже нападающий, и отведенное ему время Головин искал себя в новой роли. Уходил вправо, где бледно смотрелся Диатта, опускался в глубину для розыгрыша мяча либо действовал на одной линии со вторым форвардом. Даже мог забить, после передачи Агилара в касание пробив в перекладину. Что действительно было хорошо — так это «стандарты», но после углового Дисаси из отличной позиции попал в защитника, а штрафной увенчался атакой Агилара и потрясающим сейвом Бенитеса.