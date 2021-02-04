Главный тренер «Барселоны» оценил шансы на уход Месси из клуба
Главный тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман оценил шансы на уход нападающего Лионеля Месси из клуба. Его слова приводит Talksport.
Главный тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман оценил шансы на уход нападающего Лионеля Месси из клуба. Его слова приводит Talksport.
Куман заявил, что, скорее всего, форвард не останется в команде. «Но он все еще великий игрок и
Специалист отметил, что ему нравится работать с Месси, так как он каждый день наблюдает за ростом игрока.
31 января издание El Mundo раскрыло детали контракта Месси в «Барселоне». Сообщалось, что общая сумма выплат составит почти 556 миллионов евро.
Кроме того, в случае ухода из клуба форвард получит 39 миллионов евро в качестве бонуса за лояльность. Аргентинец захотел уйти из «Барселоны» после случившегося.
Летом 2020-го Месси намеревался покинуть каталонцев. Однако руководство «Барселоны» сумело уговорить футболиста остаться в клубе. Срок действия нынешнего соглашения истекает летом 2021-го.