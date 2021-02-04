Главный тренер «Барселоны» оценил шансы на уход Месси из клуба

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Куман заявил, что, скорее всего, форвард не останется в команде. «Но он все еще великий игрок и по-прежнему выигрывает матчи для команды. До сих пор не представляю Лео в футболке другого клуба», — добавил он.

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Специалист отметил, что ему нравится работать с Месси, так как он каждый день наблюдает за ростом игрока.

31 января издание El Mundo раскрыло детали контракта Месси в «Барселоне». Сообщалось, что общая сумма выплат составит почти 556 миллионов евро.

Кроме того, в случае ухода из клуба форвард получит 39 миллионов евро в качестве бонуса за лояльность. Аргентинец захотел уйти из «Барселоны» после случившегося. Сине-гранатовые отрицают причастность сотрудников клуба к утечке данных.