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12:01 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ сменил эмблему на новый сезон

В минувшем сезоне команда стала десятой.

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Актауский «Каспий» представил новую клубную эмблему, сообщает пресс-служба клуба.

Новый логотип состоит из щита и маяка, выполненных в синих и черных цветах.

Актауский маяк расположен прямо на крыше жилого дома. Это единственный маяк на Европейской части суши, установленный подобным образом. Он является визитной карточкой нашего города.

Маяк размещен в щите, который является символом защиты, победы, славы и чести. Синий цвет олицетворяет Каспийское море, а черный — символизирует нефть.

Во время загрузки произошла ошибка.

В минувшем сезоне «Каспий» занял десятое место и сохранил прописку в КПЛ.

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