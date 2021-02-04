Клуб КПЛ сменил эмблему на новый сезон
В минувшем сезоне команда стала десятой.
В минувшем сезоне команда стала десятой.
Актауский «Каспий» представил новую клубную эмблему, сообщает
Новый логотип состоит из щита и маяка, выполненных в синих и черных цветах.
Актауский маяк расположен прямо на крыше жилого дома. Это единственный маяк на Европейской части суши, установленный подобным образом. Он является визитной карточкой нашего города.
Маяк размещен в щите, который является символом защиты, победы, славы и чести. Синий цвет олицетворяет Каспийское море, а черный — символизирует нефть.
В минувшем сезоне «Каспий» занял десятое место и сохранил прописку в КПЛ.