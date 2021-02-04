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13:59 (мск), источник: Vesti.kz

Три чемпиона и лучший бомбардир. Как поляки выступали в чемпионате Казахстана-2020

Один из них играл в первой лиге.

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Польские футболисты в сезоне 2020 года стали самыми успешными из числа иностранцев. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как они проявили себя в КПЛ и первой лиге.

Команда
Кайрат

Яцек Гуральски («Кайрат»)

Роль полузащитника сборной Польши в триумфе «Кайрата» переоценить трудно. Гуральски присоединился к алматинскому клубу перед предыдущим сезоном и сразу завоевал место в основе.

Стал становым хребтом игры «Кайрата». Алексей Шпилевский признался, что, появись поляк в составе клуба на год раньше, алматинцы уже в 2019 году стали бы чемпионами. Участник ЧМ-2018 провел 16 матчей в чемпионате и оставил о себе отличное впечатление. Долгожданное чемпионство «Кайрата» во многом связывают и с его игрой.

Конрад Вжесиньски («Кайрат»)

Экс-полузащитник южан два сезона выступал в Казахстане. В 2019 году провел 30 матчей во всех турнирах и забил три гола. При этом в чемпионате сделал восемь ассистов.

В сезоне-2020 сыграл 11 матчей в КПЛ, отметившись тремя голами и одной результативной передачей. Один из его мячей, по мнению читателей Vesti.kz, стал самым красивым в первом туре. Также поляк две игры провел в Лиге Европы, ассистировав дебютному голу Вагнера Лава за «Кайрат».

По окончании сезона «желто-черные» не стали продлевать с ним соглашение. По информации польских СМИ, Вжесиньски подписал контракт с клубом из Судана.

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Петр Гжельчак («Атырау»)

Абсолютный успех польских легионеров в казахстанском футболе в прошлом году закрепил нападающий «Атырау». Гжельчак, в отличие от своих соотечественников, играл в первой лиге и стал ее победителем. За «нефтяников» забил пять мячей в 12 матчах, став лучшим бомбардиром команды, и вошел в символическую сборную первой лиги.

Напомним, «Кайрат» спустя 16 лет выиграл чемпионат Казахстана. «Атырау» по итогам сезона вернулся в премьер-лигу.

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