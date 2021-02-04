Тренер «Фиорентины» остался недоволен формой Кокорина
Главный тренер итальянской «Фиорентины» Чезаре Пранделли остался недоволен формой нападающего Александра Кокорина. Об этом сообщает «РБ Спорт».
Главный тренер итальянской «Фиорентины» Чезаре Пранделли остался недоволен формой нападающего Александра Кокорина. Об этом сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, шансы Кокорина на попадание в заявку на матч с «Интером», который пройдет 5 февраля, минимальны. Футболист пока не набрал достаточной физической формы, чтобы выйти на замену, несмотря на то, что уже тренируется в общей группе. По мнению Пранделли, россиянину потребуется несколько недель, чтобы привести себя в идеальную форму.
О переходе Кокорина в итальянскую команду из московского «Спартака» стало известно 27 января. Контракт форварда с «фиалками» рассчитан на 3,5 года. По информации итальянских журналистов, «Фиорентина» заплатила «Спартаку» за нападающего 4,5 миллиона евро.
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