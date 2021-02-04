Тренер «Фиорентины» остался недоволен формой Кокорина

По информации источника, шансы Кокорина на попадание в заявку на матч с «Интером», который пройдет 5 февраля, минимальны. Футболист пока не набрал достаточной физической формы, чтобы выйти на замену, несмотря на то, что уже тренируется в общей группе. По мнению Пранделли, россиянину потребуется несколько недель, чтобы привести себя в идеальную форму.