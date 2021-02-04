«Тараз» приступил к сборам и выбрал в соперники московский «Спартак» с «Краснодаром»
В этих играх будут просмотрены потенциальные новички.
В этих играх будут просмотрены потенциальные новички.
Футбольный клуб «Тараз» начал сборы в турецкой Анталье, сообщается на официальном сайте клуба.
Отмечается, что несколько дней будут проводиться интенсивные тренировки, а уже 7 февраля клуб проведет две игры — в утренней сессии сыграет с командой «Краснодар-3», а вечером сразится в товарищеском матче со «Спартаком-2» из Москвы.
На 13 февраля запланирован поединок с грузинской командой «Шукура» (Кобулети).
В этих играх тренерский штаб планирует просмотреть потенциальных новичков, а также местных воспитанников, которые по традиции должны составить костяк клуба.
Впрочем, возможно, при договоренности с другими клубами могут быть проведены дополнительные товарищеские матчи.
Напомним, что «Тараз» занял восьмое место из 11 по итогам КПЛ-2020. В межсезонье команду возглавил армянский тренер Вардан Минасян.