«Тараз» приступил к сборам и выбрал в соперники московский «Спартак» с «Краснодаром»

Футбольный клуб «Тараз» начал сборы в турецкой Анталье, сообщается на официальном сайте клуба.

Команда Тараз

Отмечается, что несколько дней будут проводиться интенсивные тренировки, а уже 7 февраля клуб проведет две игры — в утренней сессии сыграет с командой «Краснодар-3», а вечером сразится в товарищеском матче со «Спартаком-2» из Москвы.

На 13 февраля запланирован поединок с грузинской командой «Шукура» (Кобулети).

В этих играх тренерский штаб планирует просмотреть потенциальных новичков, а также местных воспитанников, которые по традиции должны составить костяк клуба.

Впрочем, возможно, при договоренности с другими клубами могут быть проведены дополнительные товарищеские матчи.