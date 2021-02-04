Клуб КПЛ подписал воспитанника киевского «Динамо»

Украинский футболист Юрий Бушман перешел в «Кызыл-Жар СК», сообщает пресс-служба петропавловского клуба.

Бушман является воспитанником киевского «Динамо». В детско-юношеской футбольной лиге Украины выступал за родное «Динамо» и «Отрадный». В 2007 году попал в дубль киевского «Арсенала».

В премьер-лиге за «канониров» сыграл 15 матчей. С 2010 по 2012 год играл в аренде за «Прикарпатье», «Нефтяник-Укрнефть», «Звезду». В 2019-м подписал контракт с литовским клубом «Кауно Жальгирис», в котором признавался игроком года и попадал в символическую сборную сезона литовского чемпионата.

Отмечается, что игрок очень хорошо зарекомендовал себя как в тренировочном процессе, так и в двух товарищеских матчах против «Арды» и «Шинника».

Ранее петропавловцы продлили контракты с украинским защитником Артемом Барановским, аргентинским хавбеком Пабло Подио и российским голкипером Мирославом Лобанцевым, а также подписали черногорского легионера Дарко Зорича, кыргызского нападающего Эрнеста Батырканова, казахстанских защитников Дмитрия Шмидта и Руслана Есимова.