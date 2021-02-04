Клуб КПЛ подписал воспитанника киевского «Динамо»
Он не первый новичок в команде.
Он не первый новичок в команде.
Украинский футболист Юрий Бушман перешел в «Кызыл-Жар СК», сообщает
Бушман является воспитанником киевского «Динамо». В
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Отмечается, что игрок очень хорошо зарекомендовал себя как в тренировочном процессе, так и в двух товарищеских матчах против «Арды» и «Шинника».
Ранее петропавловцы продлили контракты с украинским защитником Артемом Барановским, аргентинским хавбеком Пабло Подио и российским голкипером Мирославом Лобанцевым, а также подписали черногорского легионера Дарко Зорича, кыргызского нападающего Эрнеста Батырканова, казахстанских защитников Дмитрия Шмидта и Руслана Есимова.
«Кызыл-Жар СК» завершил сезон 2020 года на девятом месте. В межсезонье клуб по семейным обстоятельствам покинул главный тренер Вячеслав Руснак. Молдаванина сменил казахстанский специалист Андрей Карпович.