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16:05 (мск), источник: Sports.Ru

В «Боруссии» назвали сниженную цену на Санчо

Как сообщает немецкое информационное агентство Sport Bild, «Боруссия Дортмунд» снизила цену на Джейдона Санчо, которая составляла 108 миллионов фунтов стерлингов.

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Источник: AP 2020

Теперь представители Бундеслиги готовы позволить ему уйти за 88 миллионов фунтов стерлингов, что означает сокращение на 20 миллионов фунтов стерлингов.

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«Манчестер Юнайтед» отказался от погони за англичанином из-за непомерной цены «Дортмунда» прошлым летом.

Однако после подписания Амада Диалло и Факундо Пельистри еще неизвестно, вернется ли Оле-Гуннар Сульшер за Санчо.

В этом сезоне 20-летний нападающий забил три гола в чемпионате и отдал семь передач.

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