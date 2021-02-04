В «Боруссии» назвали сниженную цену на Санчо

Теперь представители Бундеслиги готовы позволить ему уйти за 88 миллионов фунтов стерлингов, что означает сокращение на 20 миллионов фунтов стерлингов.

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«Манчестер Юнайтед» отказался от погони за англичанином из-за непомерной цены «Дортмунда» прошлым летом.

Однако после подписания Амада Диалло и Факундо Пельистри еще неизвестно, вернется ли Оле-Гуннар Сульшер за Санчо.