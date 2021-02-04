В «Боруссии» назвали сниженную цену на Санчо
Как сообщает немецкое информационное агентство Sport Bild, «Боруссия Дортмунд» снизила цену на Джейдона Санчо, которая составляла 108 миллионов фунтов стерлингов.
Как сообщает немецкое информационное агентство Sport Bild, «Боруссия Дортмунд» снизила цену на Джейдона Санчо, которая составляла 108 миллионов фунтов стерлингов.
Теперь представители Бундеслиги готовы позволить ему уйти за 88 миллионов фунтов стерлингов, что означает сокращение на 20 миллионов фунтов стерлингов.
«Манчестер Юнайтед» отказался от погони за англичанином
Однако после подписания Амада Диалло и Факундо Пельистри еще неизвестно, вернется ли
В этом сезоне 20-летний нападающий забил три гола в чемпионате и отдал семь передач.