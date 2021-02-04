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16:19 (мск), источник: Vesti.kz

«Есть игроки с контрактами». Директор участника еврокубков — о трансферном бане, составе и бюджете на КПЛ-2021

После сборов команда сыграет в Суперкубке.

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Директор «Тобола» Николай Панин рассказал о начале подготовки «желто-зеленых» к сезону 2021 года. Его комментарий приводится на официальном сайте клуба.

О «трансферном бане»

Во-первых, я извиняюсь перед болельщиками клуба, что такая ситуация произошла. Но это техническая ошибка ФИФА и она была в течение 4−5 часов устранена. Оперативно сработал и клуб, и ФИФА. Решение о наложении запрета регистрации игроков отменено, на основании того, что был сделан запрос мотивирующей части материала для следующей подачи апелляции. После получения мотивирующей части мы обязательно будем подавать апелляцию в CAS и будем отстаивать свои права в деле по Кассаю. Это даже не обсуждается.

Команда
Тобол Кс

О команде

Что касается команды, работа ведется, футболисты тренируются в штатном режиме. «Тобол» 10 февраля собирается в Турцию для проведения двухнедельного сбора. После сборов команда участвует в Суперкубке Казахстана.

Костяк команды сохранен. В Турцию поедет следующий состав: Мокин, Бусурманов, Цуприков, Абилгазы, Малый, Марочкин, Аманович, Ерланов, Асранкулов, Мирошниченко, Семченков, Жумашев, Жакупов, Нургалиев, Шерстов, Мужиков, Валиуллин, Жарынбетов, Тагыберген, Манзорро, Фонсека, Омиртаев.

Главный тренер Григорий Бабаян, а также его помощники Аркадий Бакулин и Александр Москаленко.
В списке футболистов, отправляющихся на сбор в Турцию, есть игроки с действующими и подписанными контрактами.

Да, бюджет клуба будет значительно сокращен, но несмотря на это «Тобол» постарается выступить достойно во всех турнирах.

Напомним, что костанайцы завершили предыдущий сезон на втором месте и заполучили путевку в Лигу конференций — новый турнир УЕФА.

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