«Есть игроки с контрактами». Директор участника еврокубков — о трансферном бане, составе и бюджете на КПЛ-2021
После сборов команда сыграет в Суперкубке.
После сборов команда сыграет в Суперкубке.
Директор «Тобола» Николай Панин рассказал о начале подготовки «желто-зеленых» к сезону 2021 года. Его комментарий приводится на официальном сайте клуба.
Что касается команды, работа ведется, футболисты тренируются в штатном режиме. «Тобол» 10 февраля собирается в Турцию для проведения двухнедельного сбора. После сборов команда участвует в Суперкубке Казахстана.
Костяк команды сохранен. В Турцию поедет следующий состав: Мокин, Бусурманов, Цуприков, Абилгазы, Малый, Марочкин, Аманович, Ерланов, Асранкулов, Мирошниченко, Семченков, Жумашев, Жакупов, Нургалиев, Шерстов, Мужиков, Валиуллин, Жарынбетов, Тагыберген, Манзорро, Фонсека, Омиртаев.
Главный тренер Григорий Бабаян, а также его помощники Аркадий Бакулин и Александр Москаленко.
В списке футболистов, отправляющихся на сбор в Турцию, есть игроки с действующими и подписанными контрактами.
Да, бюджет клуба будет значительно сокращен, но несмотря на это «Тобол» постарается выступить достойно во всех турнирах.
Напомним, что костанайцы завершили предыдущий сезон на втором месте и заполучили путевку в Лигу конференций — новый турнир УЕФА.