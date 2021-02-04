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17:32 (мск), источник: Sport24

«Я был удачливее Аршавина». Вагнер Лав о связи с ЦСКА и чемпионстве с «Кайратом»

А еще о том, почему чувствует себя счастливым.

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Источник: РИА "Новости"

Любимец фанатов ЦСКА Вагнер Лав прошлым летом так и не доехал до России. Вопреки ожиданиям бразилец оказался не в Москве, а в Алматы и подписал контракт с «Кайратом». Позже нападающий признался, что расстроился из-за сорванного трансфера в ЦСКА.

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«Мне позвонил его агент. Сказал, что все уже обговорено насчет возвращения Вагнера в ЦСКА. Там он планировал закончить карьеру. И вдруг его пригласили в Казахстан. Вроде он много забивает за “Кайрат”. Нормально играет — за такие-то деньги, ха-ха. Вагнер с агентом до последнего ждали, но ЦСКА так ничего и не предложил. Хотя он очень хотел вернуться в Москву», — признавался агент Гильерме Рейс.

Однако к концу прошлого года Вагнер сам же поднял себе настроение — выдал огненный сезон в Казахстане (7 голов и 7 результативных передач за 13 матчей) и помог своему клубу впервые за 16 лет стать чемпионом. И это в 36 лет!

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Осенью Лав продлил контракт с «Кайратом», а затем продолжил упорно работать — так он занимался в отпуске.

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В январе бразилец отправился на сборы в турецкий Белек — туда же, где сейчас тренируется московское «Динамо».

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Сегодня казахский клуб провел товарищеский матч с российским. Несмотря на то, что «Кайрат» без шансов уступил «Динамо» — 0:2, а Вагнер за весь первый тайм ничем отметиться не успел, бразилец все равно согласился пообщаться после игры с корреспондентом Sport24.

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— Вам 36, но вы все так же результативны, в чем секрет?

— Не скажу, что есть какой-то определенный секрет, просто с возрастом становишься опытнее, начинаешь ответственно подходить к своему здоровью: я улучшил свой рацион питания, стал больше отдыхать, теперь меньше тусуюсь и больше времени провожу с семьей (смеется). Благодаря этому я до сих пор в футболе.

— Далеко не все бразильцы могут так контролировать себя, как у вас получается?

— Да, есть такое у бразильских футболистов. Мне кажется, Бог меня выбрал (смеется). Я правда верю, что являюсь особенным для всевышнего — это позволяет мне быть счастливым и продолжать играть в футбол на высоком уровне даже в 36 лет.

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— Жизнь в Казахстане сильно отличается от жизни в России?

— Нет-нет. Жизнь почти такая же. Если говорить об Алматы, то город поменьше, чем Москва, но он меня очень сильно удивил своими условиями для жизни — здесь все на высшем уровне. Чувствую себя очень счастливым в этом городе!

— С вами «Кайрат» стал чемпионом впервые за 16 лет. Другой известный игрок Андрей Аршавин не смог добиться такого же успеха с клубом. Он как-то поздравил вас с чемпионством?

— Нет, Аршавин никак не связывался со мной после завоевания трофея. К сожалению, у меня никогда не было возможности поговорить с ним вне поля. Я, конечно же, знаю историю выступлений Аршавина за этот клуб, его любили болельщики. Наверное, я просто был удачливее, чем он (улыбается).

— А от экс-игроков ЦСКА были поздравления?

— На самом деле, у меня не так много хороших контактов сохранилось с того времени. Возможно, потому что я не очень хорошо говорю на русском — языковой барьер всегда мешает в общении.

— То есть ни с кем не общаетесь из того ЦСКА?

— Нет. Но я надеюсь, что они узнали о моих достижениях и искренне порадовались за меня.

Михаил Можаровский

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