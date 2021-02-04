«Я был удачливее Аршавина». Вагнер Лав о связи с ЦСКА и чемпионстве с «Кайратом»
А еще о том, почему чувствует себя счастливым.
А еще о том, почему чувствует себя счастливым.
Любимец фанатов ЦСКА Вагнер Лав прошлым летом так и не доехал до России. Вопреки ожиданиям бразилец оказался не в Москве, а в Алматы и подписал контракт с «Кайратом». Позже нападающий признался, что расстроился
«Мне позвонил его агент. Сказал, что все уже обговорено насчет возвращения Вагнера в ЦСКА. Там он планировал закончить карьеру. И вдруг его пригласили в Казахстан. Вроде он много забивает за “Кайрат”. Нормально играет — за
Однако к концу прошлого года Вагнер сам же поднял себе настроение — выдал огненный сезон в Казахстане (7 голов и 7 результативных передач за 13 матчей) и помог своему клубу впервые за 16 лет стать чемпионом. И это в 36 лет!
Осенью Лав продлил контракт с «Кайратом», а затем продолжил упорно работать — так он занимался в отпуске.
В январе бразилец отправился на сборы в турецкий Белек — туда же, где сейчас тренируется московское «Динамо».
Сегодня казахский клуб провел товарищеский матч с российским. Несмотря на то, что «Кайрат» без шансов уступил «Динамо» — 0:2, а Вагнер за весь первый тайм ничем отметиться не успел, бразилец все равно согласился пообщаться после игры с корреспондентом Sport24.
— Вам 36, но вы все так же результативны, в чем секрет?
— Не скажу, что есть
— Далеко не все бразильцы могут так контролировать себя, как у вас получается?
— Да, есть такое у бразильских футболистов. Мне кажется, Бог меня выбрал (смеется). Я правда верю, что являюсь особенным для всевышнего — это позволяет мне быть счастливым и продолжать играть в футбол на высоком уровне даже в 36 лет.
— Жизнь в Казахстане сильно отличается от жизни в России?
—
— С вами «Кайрат» стал чемпионом впервые за 16 лет. Другой известный игрок Андрей Аршавин не смог добиться такого же успеха с клубом. Он
— Нет, Аршавин никак не связывался со мной после завоевания трофея. К сожалению, у меня никогда не было возможности поговорить с ним вне поля. Я, конечно же, знаю историю выступлений Аршавина за этот клуб, его любили болельщики. Наверное, я просто был удачливее, чем он (улыбается).
— А от
— На самом деле, у меня не так много хороших контактов сохранилось с того времени. Возможно, потому что я не очень хорошо говорю на русском — языковой барьер всегда мешает в общении.
— То есть ни с кем не общаетесь из того ЦСКА?
— Нет. Но я надеюсь, что они узнали о моих достижениях и искренне порадовались за меня.
Михаил Можаровский