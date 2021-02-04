Три новых футболиста присоединились к «Актобе»
Один из них вызывался в сборную своей страны.
Один из них вызывался в сборную своей страны.
К футбольному клубу «Актобе» на сборе в Турции присоединились три новых игрока, сообщает
Это защитник Лаша Тотадзе, полузащитник Апти Ахъядов и вратарь Сергей Литовченко, которым предстоит пройти просмотр в команде.
Центральному защитнику из Грузии Тотадзе 32 года. Является воспитанником тбилисского «Динамо». Основной период своей карьеры провел у себя на родине, выступая за такие команды, как «Динамо Тбилиси», «Сиони», «Дила». Прошлый сезон отыграл в грузинском «Сабуртало», где в восьми матчах отличился дважды. Выступал за юношескую и молодежную сборные Грузии. Неоднократно вызывался и в национальную команду.
27-летний атакующий полузащитник Ахъядов является воспитанником грозненского «Терека». Также выступал за нальчикский «Спартак», махачкалинский «Анжи». Прошлый сезон провел за «Томь». Несколько раз вызывался в молодежную сборную России.
33-летний украинский голкипер Литовченко прибыл на просмотр из «Львова». Воспитанник харьковского «Арсенала». На Украине выступал за «Олимпик», «Черноморец», «Волынь» и другие команды.
Игроки уже тренируются с «красно-белыми» и, скорее всего, будут задействованы в ближайших контрольных играх.
Напомним, по итогам сезона 2020 года «Актобе» вернулся в