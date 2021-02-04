Хорватский футболист с опытом игры в еврокубках находится в клубе КПЛ
Еще играл за юношескую сборную своей страны.
Еще играл за юношескую сборную своей страны.
26-летний хорватский защитник Марко Чосич находится на просмотре в петропавловском «Кызыл-Жар СК», сообщает KazFootball.kz.
Чосич начал играть в 2011 году за «Интер» из Запрешича. Также в его карьере были хорватский «Хайдук», норвежский «Хейгесунн», словенский «Рудар».
В составе «Хайдука» поиграл в квалификации Лиги Европы.
Последним его клубом был израильский «Хапоэль» из Афулы, за который провел 14 матчей и забил один гол.
В свое время привлекался к играм за юношескую сборную своей страны.
Ранее петропавловцы продлили контракты с украинским защитником Артемом Барановским, аргентинским хавбеком Пабло Подио и российским голкипером Мирославом Лобанцевым, а также подписали черногорского легионера Дарко Зорича, кыргызского нападающего Эрнеста Батырканова, украинского игрока средней линии Юрия Бушмана, казахстанских защитников Дмитрия Шмидта и Руслана Есимова.
«Кызыл-Жар СК» завершил сезон 2020 года на девятом месте. В межсезонье клуб по семейным обстоятельствам покинул главный тренер Вячеслав Руснак. Молдаванина сменил казахстанский специалист Андрей Карпович.