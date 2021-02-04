«Пенальти сбил нас с толку». Шпилевский высказался о первом матче «Кайрата» на УТС в Турции

«Больше всего меня результат разочаровал. В первом тайме до пропущенного мяча мы играли сильно, учитывая, что это был наш первый товарищеский матч. “Динамо” все-таки стартует через десять дней. Они уже сыграли полсезона, но это ни в коем случае не отговорки. Но я был доволен игрой команды в первом тайме. У нас было полное преимущество, к сожалению, мы просто свои моменты не реализовали. Этот пенальти, который назначил судья, отдельный момент (Смеется). Однако он немного сбил нас с толку, поскольку ребята очень хорошо смотрелись, старались, а пенальти их немножко подкосил. В этой игре мы хотели дать одному составу 60 минут игрового времени, второму 30. Потом вышли очень много своих воспитанников, также хорошо себя показали. С этого момента игра немного выровнялась. И у “Динамо” были хорошие моменты. В целом я остался доволен первым матчем», — сказал он.