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18:26 (мск), источник: Vesti.kz

«Пенальти сбил нас с толку». Шпилевский высказался о первом матче «Кайрата» на УТС в Турции

«Желто-черные» не смогли отыграться.

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Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский прокомментировал контрольную игру с московским «Динамо» в рамках УТС в Турции. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Команда
Кайрат

Встреча прошла в Белеке и завершилась со счетом 2:0 в пользу российского клуба.

«Больше всего меня результат разочаровал. В первом тайме до пропущенного мяча мы играли сильно, учитывая, что это был наш первый товарищеский матч. “Динамо” все-таки стартует через десять дней. Они уже сыграли полсезона, но это ни в коем случае не отговорки. Но я был доволен игрой команды в первом тайме. У нас было полное преимущество, к сожалению, мы просто свои моменты не реализовали. Этот пенальти, который назначил судья, отдельный момент (Смеется). Однако он немного сбил нас с толку, поскольку ребята очень хорошо смотрелись, старались, а пенальти их немножко подкосил. В этой игре мы хотели дать одному составу 60 минут игрового времени, второму 30. Потом вышли очень много своих воспитанников, также хорошо себя показали. С этого момента игра немного выровнялась. И у “Динамо” были хорошие моменты. В целом я остался доволен первым матчем», — сказал он.

— Несмотря на счет, какие положительные моменты можете выделить в прошедшей игре?

— То, что уже в первом матче хорошо смотрелись. Сегодня играли под нагрузками, надо симбиоз наладить, учитывая пару нападающих Штрели Мамба — Вагнер Лав. Мамба последние шесть-семь месяцев только тренировался, мало игровой практики получал. Яцек тоже три месяца не играл, первый матч после операции провел. Я доволен игрой, только результат не тот, который мы заслужили сегодня.

Напомним, что следующий спарринг алматинцы проведут с «Крыльями Советов» (Самара) 6 февраля. Также на текущих сборах подопечные Алексея Шпилевского сыграют с «Александрией» (Украина), «Рухом» (Беларусь) и «Будучностью» (Черногория).

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