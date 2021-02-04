«Пенальти сбил нас с толку». Шпилевский высказался о первом матче «Кайрата» на УТС в Турции
«Желто-черные» не смогли отыграться.
«Желто-черные» не смогли отыграться.
Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский прокомментировал контрольную игру с московским «Динамо» в рамках УТС в Турции. Его слова приводит
Встреча прошла в Белеке и завершилась со счетом 2:0 в пользу российского клуба.
«Больше всего меня результат разочаровал. В первом тайме до пропущенного мяча мы играли сильно, учитывая, что это был наш первый товарищеский матч. “Динамо”
— Несмотря на счет, какие положительные моменты можете выделить в прошедшей игре?
— То, что уже в первом матче хорошо смотрелись. Сегодня играли под нагрузками, надо симбиоз наладить, учитывая пару нападающих Штрели Мамба — Вагнер Лав. Мамба последние
Напомним, что следующий спарринг алматинцы проведут с «Крыльями Советов» (Самара) 6 февраля. Также на текущих сборах подопечные Алексея Шпилевского сыграют с «Александрией» (Украина), «Рухом» (Беларусь) и «Будучностью» (Черногория).