«Крумкачы» победили футболистов «Белшины» на турнире в Жодино
4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На предсезонном футбольном турнире «Белазовец-2021» в Жодино состоялись очередные матчи, сообщает корреспондент БЕЛТА.
4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На предсезонном футбольном турнире «Белазовец-2021» в Жодино состоялись очередные матчи, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Столичные «Крумкачы» переиграли бобруйскую «Белшину» с результатом 2:1. В другом сегодняшнем поединке дзержинский «Арсенал» был сильнее дублирующего состава минского «Динамо» — 4:2. В стартовом туре «Арсенал» взял верх над «Крумкачамi» с минимальным преимуществом 1:0, а дублеры «Динамо» выиграли у «Белшины» с результатом 2:0.
Положение команд после двух игровых дней: «Арсенал» — 6 очков, «Крумкачы» — 3, «Динамо» — 3, «Белшина» — 0. В последнем туре 6 февраля динамовцы встретятся с «Крумкачамi», а «Белшина» будет соперничать с «Арсеналом».
В другой группе соревнования завершатся 5 февраля. Хозяева турнира футболисты «Торпедо-БелАЗа» сыграют с «Ислочью», а «Слуцк» встретится с «Неманом». Положение команд после двух туров: «Неман» — 4 очка, «Торпедо-БелАЗ» — 4, «Ислочь» — 1, «Слуцк» — 1.
Групповой этап завершится 6 февраля, а 7 февраля состоятся стыковые поединки за итоговые места.
Год назад в решающем поединке этого турнира футболисты «Слуцка» победили «Смолевичи» со счетом 3:1, а в игре за 3-е место гродненский «Неман» одолел «Витебск» в серии послематчевых пенальти — 5:4 (основное время — 0:0).