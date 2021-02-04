Клуб КПЛ отказался от пяти футболистов

По его итогам просмотр не прошли 21-летний нападающий Марлен Айманов, который в прошлом сезоне выступал за «Арыс». Также не подошел команде 26-летний вратарь Владимир Грошев, игравший за «Атырау». Не убедили тренерский штаб 22-летний полузащитник Биржаи Хабит, последние четыре сезона защищавший цвета «Шахтера-Булата» и 19-летний воспитанник «Алтая» Нарби Мергазы.

32-летний полузащитник Сабырхан Ибраев получил травму. Прошлый сезон он также пропустил из-за травмы, сыграв всего два матча за «Мактаарал».

Второй сбор семиреченцев запланирован с 5 по 27 февраля в Турции, куда прибудут потенциальные новички. Ожидается проведение шести товарищеских матчей.