Клуб КПЛ отказался от пяти футболистов
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По его итогам просмотр не прошли 21-летний нападающий Марлен Айманов, который в прошлом сезоне выступал за «Арыс». Также не подошел команде 26-летний вратарь Владимир Грошев, игравший за «Атырау». Не убедили тренерский штаб 22-летний полузащитник Биржаи Хабит, последние четыре сезона защищавший цвета «Шахтера-Булата» и 19-летний воспитанник «Алтая» Нарби Мергазы.
32-летний полузащитник Сабырхан Ибраев получил травму. Прошлый сезон он также пропустил
Второй сбор семиреченцев запланирован с 5 по 27 февраля в Турции, куда прибудут потенциальные новички. Ожидается проведение шести товарищеских матчей.
Отметим, что «Жетысу» завершил сезон на шестом месте. В межсезонье команду покинул главный тренер Дмитрий Огай. На его место был назначен другой казахстанец Ринат Алюетов.