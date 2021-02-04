Брестский «Рух» проиграл на сборе в Турции

Сегодня подопечные Кирилла Альшевского уступили львовскому «Руху» с крупным счетом 0:5. В первом спарринге брестчане сыграли вничью с еще одним украинским клубом «Колос» из Ковалевки — 2:2.

В планах «Руха» еще два контрольных поединка, которые намечены на 9 февраля. Сначала брестские футболисты сыграют с чемпионом Казахстана «Кайратом» из Алматы, который тренирует белорусский специалист Алексей Шпилевский, а затем встретятся с грузинским «Динамо» из Батуми.