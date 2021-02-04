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19:58 (мск), источник: БЕЛТА

Брестский «Рух» проиграл на сборе в Турции

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Руха» потерпели первое поражение на учебно-тренировочном сборе в Турции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: fcrukh.com

Сегодня подопечные Кирилла Альшевского уступили львовскому «Руху» с крупным счетом 0:5. В первом спарринге брестчане сыграли вничью с еще одним украинским клубом «Колос» из Ковалевки — 2:2.

В планах «Руха» еще два контрольных поединка, которые намечены на 9 февраля. Сначала брестские футболисты сыграют с чемпионом Казахстана «Кайратом» из Алматы, который тренирует белорусский специалист Алексей Шпилевский, а затем встретятся с грузинским «Динамо» из Батуми.

Вице-чемпионы Беларуси футболисты борисовского БАТЭ также готовятся к сезону в Турции. Первый товарищеский матч команда Виталия Жуковского проведет в Белеке 8 февраля против обладателя серебряных медалей украинского первенства киевского «Динамо».

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