Штрели Мамба высказался о дебютном матче за «Кайрат»

В Белеке «желто-черные» встречались с московским «Динамо», которому уступили 0:2. 26-летний форвард вышел в стартовом составе.

«Первая игра с новым цветом. Плохой результат, но мы продолжаем усердно работать», — написал он на своей странице в Instagram.