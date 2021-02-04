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20:31 (мск), источник: Vesti.kz

Штрели Мамба высказался о дебютном матче за «Кайрат»

Новичок «Кайрата» Штрели Мамба высказался о первом матче за алматинский клуб в ходе УТС в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В Белеке «желто-черные» встречались с московским «Динамо», которому уступили 0:2. 26-летний форвард вышел в стартовом составе.

«Первая игра с новым цветом. Плохой результат, но мы продолжаем усердно работать», — написал он на своей странице в Instagram.

Напомним, что «Кайрат» объявил о переходе легионера 19 января. Во время посвящения в команду ему пришлось зачитать рэп на немецком языке.

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