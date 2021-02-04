В КФФ прокомментировали дело Фернандера Кассая против «Тобола»

«Палатой по разрешению споров ФИФА было вынесено решение по делу Фернандера Кассая против «Тобола», согласно которому футбольный клуб должен погасить задолженность перед игроком. После этого мы получили письмо о наложении запрета, который позже был отменен, так как «Тобол» запросил полный текст решения.

Будет ли запрет наложен снова? Когда ФИФА вынесла решение, футбольный клуб сделал запрос на полный текст, чтобы оно было обжаловано в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS). Если они воспользуются этим правом в определенный срок, то после разбирательства будет принято окончательное решение. Если обжалования не будет, то решение ФИФА вступит в силу. Следует отметить, что в настоящий момент трансферный бан с «Тобола» снят", — заявил специалист.