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21:35 (мск), источник: Vesti.kz

В КФФ прокомментировали дело Фернандера Кассая против «Тобола»

Дело футболиста Фернандера Кассая о выплате ему компенсации со стороны «Тобола» может иметь продолжение, заявил директор Юридического департамента Казахстанской федерации футбола (КФФ) Алибек Нурсеитов. В интервью корреспонденту Vesti.kz он подтвердил информацию о наложении и снятии трансферного бана с костанайского клуба и рассказал, почему решение ФИФА может вступить в силу.

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«Палатой по разрешению споров ФИФА было вынесено решение по делу Фернандера Кассая против «Тобола», согласно которому футбольный клуб должен погасить задолженность перед игроком. После этого мы получили письмо о наложении запрета, который позже был отменен, так как «Тобол» запросил полный текст решения.

Будет ли запрет наложен снова? Когда ФИФА вынесла решение, футбольный клуб сделал запрос на полный текст, чтобы оно было обжаловано в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS). Если они воспользуются этим правом в определенный срок, то после разбирательства будет принято окончательное решение. Если обжалования не будет, то решение ФИФА вступит в силу. Следует отметить, что в настоящий момент трансферный бан с «Тобола» снят", — заявил специалист.

Напомним, Кассай перешел из «Иртыша» в «Тобол» в 2016 году. За костанайцев защитник провел 129 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав пять ассистов. В конце 2019 года «Тобол» объявил об уходе легионера в связи с истечением контракта.

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