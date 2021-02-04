«Реал» выставил на трансфер Марсело
Левый защитник Марсело может покинуть мадридский «Реал» ближайшим летом. «Королевский клуб» выставил 32-летнего бразильца на трансферный рынок, об этом сообщает El Chiringuito.
Левый защитник Марсело может покинуть мадридский «Реал» ближайшим летом. «Королевский клуб» выставил 32-летнего бразильца на трансферный рынок, об этом сообщает El Chiringuito.
Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан не рассчитывает на Марсело. Французский специалист готов на постоянной основе отдать левый фланг обороны Ферлану Менди. В связи с этим «Реал» хочет продать бразильца летом 2021 года, чтобы не отпускать его через год бесплатно по истечении контракта.
Напомним, Марсело пополнил состав «Реала» 1 января 2007 года. С тех пор он провёл за «Королевский клуб» 517 матчей, забил 38 голов и отдал 100 результативных передач. Transfermarkt оценивает опытного бразильца в € 10 млн.
Ранее СМИ приписывали Марсело интерес со стороны «Монако».