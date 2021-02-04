«Реал» выставил на трансфер Марсело

Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан не рассчитывает на Марсело. Французский специалист готов на постоянной основе отдать левый фланг обороны Ферлану Менди. В связи с этим «Реал» хочет продать бразильца летом 2021 года, чтобы не отпускать его через год бесплатно по истечении контракта.