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01:08 (мск), источник: Sport24

Российский вратарь Крицюк жестко сыграл против защитника «Порту» Нану. Его доставили в больницу

Российский вратарь Станислав Крицюк, выступающий за «Белененсеш», нанес травму защитнику «Порту» Нану. Произошло это в матче чемпионата Португалии.

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Источник: Sport24

На 85-й минуте голкипер, играя на выходе врезался в защитника «Порту». В результате столкновения Нану упал на газон и некоторое время лежал неподвижно. На поле сразу же выбежали врачи и выехала карета скорой помощи, которая доставила 26-летнего футболиста в больницу.

Картина была настолько эмоциональной, что защитник «Порту» Пепе не смог сдержать слез.

Что касается матча, он завершился вничью (0:0).

Во время загрузки произошла ошибка.
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