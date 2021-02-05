Российский вратарь Крицюк жестко сыграл против защитника «Порту» Нану. Его доставили в больницу
Российский вратарь Станислав Крицюк, выступающий за «Белененсеш», нанес травму защитнику «Порту» Нану. Произошло это в матче чемпионата Португалии.
Российский вратарь Станислав Крицюк, выступающий за «Белененсеш», нанес травму защитнику «Порту» Нану. Произошло это в матче чемпионата Португалии.
На 85-й минуте голкипер, играя на выходе врезался в защитника «Порту». В результате столкновения Нану упал на газон и некоторое время лежал неподвижно. На поле сразу же выбежали врачи и выехала карета скорой помощи, которая доставила 26-летнего футболиста в больницу.
Картина была настолько эмоциональной, что защитник «Порту» Пепе не смог сдержать слез.
Что касается матча, он завершился вничью (0:0).