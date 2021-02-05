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01:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Тоттенхэм» уступил дома «Челси». Команда Моуринью проиграла три матча подряд

«Тоттенхэм» принимал «Челси» в матче 22-го тура чемпионата Англии. Команда Жозе Моуринью уступила с минимальным счетом — 0:1.

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Автором решающего гола стал Жоржиньо, который реализовал пенальти в середине первого тайма.

«Тоттенхэм» проиграл третий матч подряд в АПЛ и опустился на 8-е место. «Челси» набрал 36 очков и поднялся на 6-ю строчку.

Тоттенхэм Хотспур
0:1
Первый тайм: 0:1
Челси
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