«Тоттенхэм» уступил дома «Челси». Команда Моуринью проиграла три матча подряд
«Тоттенхэм» принимал «Челси» в матче 22-го тура чемпионата Англии. Команда Жозе Моуринью уступила с минимальным счетом — 0:1.
«Тоттенхэм» принимал «Челси» в матче 22-го тура чемпионата Англии. Команда Жозе Моуринью уступила с минимальным счетом — 0:1.
Автором решающего гола стал Жоржиньо, который реализовал пенальти в середине первого тайма.
«Тоттенхэм» проиграл третий матч подряд в АПЛ и опустился на 8-е место. «Челси» набрал 36 очков и поднялся на 6-ю строчку.