Моуринью резко ответил журналистке на вопрос о Бэйле

Журналистка Элисон Бендер написала в твиттере: «Я спросила Жозе, почему он не выпустил Бэйла. Он ответил: «Хороший вопрос, но вы не заслуживаете ответа».

В одном из комментариев после матча португальский специалист все же ответил на вопрос о Бэйле.

«Я стараюсь изо всех сил. Он старается изо всех сил. Мы все стараемся изо всех сил», — цитирует Моуринью BBC.

«Тоттенхэм» в сентябре арендовал 31-летнего Бэйла у мадридского «Реала» до 30 июня 2021 года. Ранее Гарет уже выступал за «шпор» с 2007 по 2013 год.