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12:12 (мск), источник: Sport24

Моуринью резко ответил журналистке на вопрос о Бэйле

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после поражения от «Челси» (0:1) в матче 22-го тура АПЛ не очень лестно пообщался с представительницей СМИ.

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Источник: AFP 2020

Журналистка Элисон Бендер написала в твиттере: «Я спросила Жозе, почему он не выпустил Бэйла. Он ответил: «Хороший вопрос, но вы не заслуживаете ответа».

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В одном из комментариев после матча португальский специалист все же ответил на вопрос о Бэйле.

«Я стараюсь изо всех сил. Он старается изо всех сил. Мы все стараемся изо всех сил», — цитирует Моуринью BBC.

«Тоттенхэм» в сентябре арендовал 31-летнего Бэйла у мадридского «Реала» до 30 июня 2021 года. Ранее Гарет уже выступал за «шпор» с 2007 по 2013 год.

Матч с «Челси» Бэйл провел на скамейке запасных. Всего в нынешнем сезоне он сыграл за «шпор» 6 матчей в АПЛ и забил 1 мяч.

Тоттенхэм Хотспур
0:1
Первый тайм: 0:1
Челси
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