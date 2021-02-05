Моуринью резко ответил журналистке на вопрос о Бэйле
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после поражения от «Челси» (0:1) в матче 22-го тура АПЛ не очень лестно пообщался с представительницей СМИ.
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после поражения от «Челси» (0:1) в матче 22-го тура АПЛ не очень лестно пообщался с представительницей СМИ.
Журналистка Элисон Бендер написала в твиттере: «Я спросила Жозе, почему он не выпустил Бэйла. Он ответил: «Хороший вопрос, но вы не заслуживаете ответа».
В одном из комментариев после матча португальский специалист все же ответил на вопрос о Бэйле.
«Я стараюсь изо всех сил. Он старается изо всех сил. Мы все стараемся изо всех сил», — цитирует Моуринью BBC.
«Тоттенхэм» в сентябре арендовал 31-летнего Бэйла у мадридского «Реала» до 30 июня 2021 года. Ранее Гарет уже выступал за «шпор» с 2007 по 2013 год.
Матч с «Челси» Бэйл провел на скамейке запасных. Всего в нынешнем сезоне он сыграл за «шпор» 6 матчей в АПЛ и забил 1 мяч.