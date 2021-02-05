Жозе Моуринью впервые в тренерской карьере проиграл два домашних матча подряд

Как сообщается в «твиттере» OptaJoe, Жозе Моуринью провёл 327-й домашний матч в тренерской карьере. Португальский специалист впервые проиграл два домашних матча. В предыдущем домашнем матче «Тоттенхэм» проиграл «Ливерпулю». Серия поражений команды в чемпионате Англии составляет три матча.