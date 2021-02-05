Репутационные потери и проблемы с составом. С чем столкнулся бы «Тобол» в случае трансферного бана

Костанайский «Тобол» избежал запрета на осуществление трансферной деятельности. На днях на клуб со стороны ФИФА был наложен трансферный бан, который вскоре был отменен.

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Корреспондент Vesti.kz рассмотрел, с какими проблемами с составом столкнулся бы серебряный призер КПЛ-2020 в случае действия решения ФИФА о запрете на регистрацию новых игроков.

«Тобол» на данный момент покинули шесть футболистов, некоторые из них не один сезон играли в клубе ключевые роли: Ника Квеквескири, Джаба Канкава, Сенин Себаи, Роман Муртазаев, Петрос Аветисян и Арман Оганесян.

Такое положение дел предусматривает усиление команды игроками, приглашенными на место ушедших. Пока из знаковых новичков на сборах команды — Асхат Тагыберген, вратарь Егор Цуприков и вернувшийся из аренды Александр Марочкин. Но очевидно, что этого мало.

Если бы решение ФИФА на запрет трансферной деятельности из-за дела Фернандера Кассая не оказалось технической ошибкой, а вступило в действие, клуб столкнулся бы с серьезными проблемами относительно комплектования состава. Грубо говоря, «Тоболу» пришлось бы обходиться имеющимися ресурсами, и непонятно, сколько это длилось бы.

Кроме того, надо учитывать репутационные потери клуба. Нетрудно представить, что бы произошло, если бы «Тобол» подписал игрока, а в этот момент вступил в действие запрет и футболиста не смогли бы зарегистрировать. С одной стороны — пришлось бы платить зарплату, но игрок остался бы без футбола на неопределенный срок. Возможно, понадобилось бы подыскивать клуб для аренды. Или футболиста пришлось бы отпускать и выплачивать неустойку за одностороннее расторжение контракта. О масштабе всего этого можно было бы судить в преддверии сезона.

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Впрочем, сейчас этот сценарий исключен. Клуб уже сделал заявление по поводу технической ошибки со стороны ФИФА. С 10 февраля в рамках предсезонной подготовки «Тобол» начнет двухнедельные сборы в Турции.



На днях было объявлено о запрете на трансферы, наложенном на «Тобол» в связи с неисполнением решения Палаты по разрешению споров ФИФА от 25 ноября 2020 года в части выплаты футболисту Фернандеру Кассаю компенсации за незаконное расторжение трудового договора.