Репутационные потери и проблемы с составом. С чем столкнулся бы «Тобол» в случае трансферного бана
С клуба снят запрет на регистрацию игроков.
С клуба снят запрет на регистрацию игроков.
Костанайский «Тобол» избежал запрета на осуществление трансферной деятельности. На днях на клуб со стороны ФИФА был наложен трансферный бан, который вскоре был отменен.
Корреспондент Vesti.kz рассмотрел, с какими проблемами с составом столкнулся бы серебряный призер КПЛ-2020 в случае действия решения ФИФА о запрете на регистрацию новых игроков.
«Тобол» на данный момент покинули шесть футболистов, некоторые из них не один сезон играли в клубе ключевые роли: Ника Квеквескири, Джаба Канкава, Сенин Себаи, Роман Муртазаев, Петрос Аветисян и Арман Оганесян.
Такое положение дел предусматривает усиление команды игроками, приглашенными на место ушедших. Пока из знаковых новичков на сборах команды — Асхат Тагыберген, вратарь Егор Цуприков и вернувшийся из аренды Александр Марочкин. Но очевидно, что этого мало.
Если бы решение ФИФА на запрет трансферной деятельности
Кроме того, надо учитывать репутационные потери клуба. Нетрудно представить, что бы произошло, если бы «Тобол» подписал игрока, а в этот момент вступил в действие запрет и футболиста не смогли бы зарегистрировать. С одной стороны — пришлось бы платить зарплату, но игрок остался бы без футбола на неопределенный срок. Возможно, понадобилось бы подыскивать клуб для аренды. Или футболиста пришлось бы отпускать и выплачивать неустойку за одностороннее расторжение контракта. О масштабе всего этого можно было бы судить в преддверии сезона.
Впрочем, сейчас этот сценарий исключен. Клуб уже сделал заявление по поводу технической ошибки со стороны ФИФА. С 10 февраля в рамках предсезонной подготовки «Тобол» начнет двухнедельные сборы в Турции.
На днях было объявлено о запрете на трансферы, наложенном на «Тобол» в связи с неисполнением решения Палаты по разрешению споров ФИФА от 25 ноября 2020 года в части выплаты футболисту Фернандеру Кассаю компенсации за незаконное расторжение трудового договора.
В «Тобол» Кассай перешел в 2016 году из «Иртыша». За костанайцев защитник провел 129 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав пять ассистов. В конце 2019 года «Тобол» объявил об уходе Кассая в связи с истечением контракта.