Не самые надежные контракты, зарплата под 1,5 тысячи долларов, состава пока нет — как «Динамо» Брест живет после Зайцева

Брестское «Динамо» готовится жить по-новому. После ухода из клуба бизнесмена Александра Зайцева «сине-белых» следом покинули все футболисты прошлогоднего состава. Кроме того, брестчане лишились детско-юношеской академии и клубного автобуса, которые оказались на балансе «Руха».

Самое печальное для поклонников «Динамо» прямо сейчас — отсутствие каких-либо новостей на клубном сайте. Вдумайтесь, за месяц до начала сезона брестчане не объявили о подписании контракта хотя бы с одним футболистом. Как у клуба с финансами? Какие зарплаты руководство обещает игрокам на просмотре? Каким образом составляются контракты игроков? Разбирается Александр Ивулин.

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В конце 2020-го Александр Зайцев — бизнесмен, приближенный к Лукашенко, — свернул всю свою деятельность в брестском «Динамо». После ухода инвестора в ОО «ФК Динамо-Брест» стали думать, как жить дальше. Председатель объединения Александр Коледа — тот самый менеджер, который руководил «сине-белыми» во времена триджика. Он рассказывает, какие юридические изменения произошли в клубе:

— Я возглавляю лишь общественное объединение «ФК «Динамо-Брест». 5 января мы провели общее собрание, на котором передали все права на участие команды в высшей лиге и товарные знаки вновь созданному учреждению «Государственный футбольный клуб «Динамо-Брест». Оно уже зарегистрировано и занимается всеми организационными вопросами по участию команды в чемпионате. Там есть директор, который формирует бюджет и занимается всеми организационными вопросами.

Директором ГУ стал Эрнест Николайчук, в свое время работавший начальником управления спорта и туризма Брестского облисполкома.

— Город взял клуб под свою опеку, поэтому у нас все будет хорошо. Заявимся и будем играть в высшей лиге. Тут нет никаких вопросов, — уверяет Николайчук. — В клубе пока нет футболистов? Сейчас у нас есть игроки, которые находятся на просмотре. С 18 января приехала группа футболистов, которые питаются и расселяются за счет клуба. Все происходит в штатном режиме. На днях мы сыграем товарищеский матч со «Славией», потом примем участие в турнире Winter Cup. После него будем заключать контракты с теми, кто понравится тренерскому штабу Сергея Ковальчука.

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Звезд уровня Хачериди, Милевского или Кисляка в новом «Динамо» мы точно не увидим. Об этом Александр Коледа заявлял еще в прошлом году. На просмотре «сине-белых» замечены экс-футболисты «Руха» Виталий Гайдучик и Сергей Тихоновский, экс-защитник «Крумкачоў» Сергей Лынько и его партнер по «воронам» хавбек Евгений Чеботаренко, экс-защитник «Немана» Артур Слабашевич, экс-защитник «Городеи» Сергей Усеня, экс-защитник «Торпедо-БелАЗ» Владимир Щербо и экс-форвард «автозаводцев» Василий Журневич. В ожидании более привлекательных вариантов форму с «сине-белыми» поддерживает экс-полузащитник минского «Динамо» Эдгар Олехнович.

Новые боссы брестчан предлагают игрокам довольное скромные условия. По информации Tribuna.com, средний месячный доход футболиста «сине-белых» в нынешнем году составит около четырех тысяч белорусских рублей (полторы тысячи долларов по курсу на начало февраля). Если что, в прошлом сезоне средняя зарплата в команде была в районе 10 тысяч у.е.

— Кто-то будет зарабатывать чуть больше, кто-то меньше… Точно не готов назвать сумму средней зарплаты футболиста, но сверхвысокой она точно не будет. Сейчас разговариваем с ребятами, ищем точки соприкосновения, — говорит Николайчук.

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Однако куда интереснее то, какие контракты руководство клуба предлагает футболистам. В этих документах прописывается фиксированный оклад игрока. По нашим сведениям это сумма в диапазоне от 400 до 1000 белорусских рублей. Остальную часть зарплаты футболист получает за счет «надбавок за стаж работы в бюджетных организациях» и «стимулирующих и компенсирующих выплат». Сумма, которая указывается в этих пунктах соглашений, может быть в пять-семь раз выше оклада. При этом надбавки и компенсирующие выплаты не являются обязательными пунктами расчетника. В случае каких-либо затруднений клуб может отказаться платить эти деньги — и футболисты не смогут их требовать, даже если на словах им были обещаны конкретные суммы.

Футбольные менеджеры, с которыми нам удалось пообщаться, называют такую систему оплаты труда как минимум не самой надежной для игроков. Похожие соглашения несколько лет назад заключали боссы «Нафтана». Тогда в Новополоцке окладную часть договоров, которая составляла лишь малую часть дохода игроков, закрывало государство, а надбавки за профессиональное мастерство платились из спонсорских денег. И если стандартные оклады игроки получали стабильно, то из-за непростой ситуации на заводе «Нафтан» выбивать «надбавки» приходилось через суды.

По схожей схеме во времена директорства Евгения Поболовца работал «Гомель». Игрокам «рысей» тоже пришлось подавать иски, чтобы вернуть деньги за профессиональное мастерство. Однако Антон Матвеенко, Дмитрий Невмывака, Вячеслав Сердюк, Павел Кирильчик, Александр Быченок и Виталий Трубило не сумели взыскать с «Гомеля» денег. Выиграл тяжбу один лишь Дмитрий Комаровский (впрочем, его иск был удовлетворен неполностью).

Нужно отметить, подобные контракты в нынешнем сезоне предлагают не только в Бресте. По информации Tribuna.com аналогичные соглашения подписывали и футболисты «Немана». Однако в Гродно оклады и надбавки за профессиональное мастерство разделяются в пропорции 50 на 50. Похоже, в белфутбол возвращается не самая надежная схема оплаты труда.

— С юридической точки зрения заключение такого контракта может быть чревато для игрока. Если у клуба пропадет возможности платить футболисту за профессиональное мастерство, то игрок почти наверняка не сможет выиграть дело в суде. Тут уже не скажешь, что подписывал контракт и не прочел, что в нем указано. Однако за исключением «Нафтана» прецедентов с такими выплатами практически не было, поэтому игроки верят руководителям на слово и подписывают такие соглашения, — рассказывает агент Валерий Исаев. — Многие клубы перешли на подобные формулировки в контрактах, чтобы себя обезопасить. Просто никто не уверен, что с финансированием все будет стабильно. Все-таки соглашения, составленные подобным образом, создают определенную подушку безопасности. Так делается для того, чтобы в ситуации, если все спонсоры откажутся от помощи, клуб не доходил до банкротства.

Однако руководителя «Динамо» такая обстановка ничуть не смущает:

— Моя работа — ездить на предприятия и договариваться со спонсорами, чтобы они помогли нам финансово. Из этих денег футболисты будут получать большую часть доходов, — говорит Николайчук. — Нет ли у меня опасений по этому поводу? Если мы вступили в бой, то отступать не будем. Дорогу осилит идущий.