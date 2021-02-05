«Фиорентина» разработала для Кокорина специальное меню
Журналист и инсайдер Нобель Арустамян рассказал, что «Фиорентина» разработала для российского нападающего Александра Кокорина специальное меню.
Журналист и инсайдер Нобель Арустамян рассказал, что «Фиорентина» разработала для российского нападающего Александра Кокорина специальное меню.
«В дни перехода в «Фиорентину» я встречался с ним во Флоренции и был очень впечатлён вниманием к Саше. Клуб буквально окружил Кокорина заботой. Он посетил большой ужин с президентом клуба Рокко Коммиссо, несколько раз встречался со спортивным директором Даниэле Праде.
Александр обживается во Флоренции, а «Фиорентина» в него верит. Ещё бы: на Праде и главном тренере Чезаре Пранделли огромная ответственность и давление. В Италии к трансферу Александра большие вопросы — «Фиорентина» пошла на риск, и он должен оправдаться", — написал Арустамян в своём