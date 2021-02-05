«Астана» продала своего нападающего в европейский клуб. Известны детали трансфера

О деталях контракта не уточняется, хотя, по данным Transfermarkt, он подписан до 2024 года, а сумма сделки составила 1,5 миллиона евро.

«Я перехожу в отличную команду, с которой надеюсь добиться успеха. Я не могу дождаться, чтобы присоединиться к моим новым товарищам по команде», — прокомментировал свой переход Сотириу.

Напомним, что киприот перешел в казахстанскую команду прошлой зимой из датского «Копенгагена». Трансфер обошелся астанчанам в 1,5 миллиона евро.