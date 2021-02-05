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15Итоги зимнего трансферного окна в Европе
12Кокорин уезжает в Италию. Вспоминаем все команды, за которые он играл
19:13 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» продала своего нападающего в европейский клуб. Известны детали трансфера

Нападающий сборной Кипра по футболу Пиерос Сотириу перешел из «Астаны» в «Лудогорец». Об этом сообщает пресс-служба болгарского клуба. В новой команде он будет выступать под номером 19.

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О деталях контракта не уточняется, хотя, по данным Transfermarkt, он подписан до 2024 года, а сумма сделки составила 1,5 миллиона евро.

«Я перехожу в отличную команду, с которой надеюсь добиться успеха. Я не могу дождаться, чтобы присоединиться к моим новым товарищам по команде», — прокомментировал свой переход Сотириу.

Напомним, что киприот перешел в казахстанскую команду прошлой зимой из датского «Копенгагена». Трансфер обошелся астанчанам в 1,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне КПЛ 27-летний форвард провел 15 игр, в которых забил шесть голов и отдал один ассист, тогда как «Астана» финишировала на третьем месте.

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