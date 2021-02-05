Футболисты «Слуцка» победили «Неман» на турнире в Жодино

В первом сегодняшнем поединке хозяева соревнований футболисты «Торпедо-БелАЗ» сыграли вничью с «Ислочью» — 1:1. Во второй игре «Слуцк» переиграл гродненский «Неман» со счетом 2:0 благодаря голевому дублю Дмитрия Сасина. Итоговое положение команд: «Торпедо-БелАЗ» — 5 очков, «Слуцк» — 4, «Неман» — 4, «Ислочь» — 2.

Во второй предварительной группе матчи третьего тура состоятся 6 февраля. Дублирующий состав минского «Динамо» встретится со столичными «Крумкачамi», а бобруйская «Белшина» будет соперничать с дзержинским «Арсеналом». Положение команд после двух игровых дней: «Арсенал» — 6 очков, «Крумкачы» — 3, «Динамо» — 3, «Белшина» — 0.

После финиша группового этапа 7 февраля состоятся стыковые поединки за итоговые места.