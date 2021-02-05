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19:05 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Слуцка» победили «Неман» на турнире в Жодино

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На предсезонном футбольном турнире «Белазовец-2021» в Жодино завершились матчи в первой группе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом сегодняшнем поединке хозяева соревнований футболисты «Торпедо-БелАЗ» сыграли вничью с «Ислочью» — 1:1. Во второй игре «Слуцк» переиграл гродненский «Неман» со счетом 2:0 благодаря голевому дублю Дмитрия Сасина. Итоговое положение команд: «Торпедо-БелАЗ» — 5 очков, «Слуцк» — 4, «Неман» — 4, «Ислочь» — 2.

Во второй предварительной группе матчи третьего тура состоятся 6 февраля. Дублирующий состав минского «Динамо» встретится со столичными «Крумкачамi», а бобруйская «Белшина» будет соперничать с дзержинским «Арсеналом». Положение команд после двух игровых дней: «Арсенал» — 6 очков, «Крумкачы» — 3, «Динамо» — 3, «Белшина» — 0.

После финиша группового этапа 7 февраля состоятся стыковые поединки за итоговые места.

Год назад в решающем поединке этого турнира футболисты «Слуцка» победили «Смолевичи» со счетом 3:1, а в игре за 3-е место гродненский «Неман» одолел «Витебск» в серии послематчевых пенальти — 5:4 (основное время — 0:0).

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