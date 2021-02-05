Футболисты «Шахтера» обыграли «Пюник» на сборе в ОАЭ

Сегодня чемпионы Беларуси обыграли армянский «Пюник» из Еревана со счетом 3:2. До этого футболисты «Шахтера» побелили чемпиона Латвии «Ригу» — 1:0 и «Ливу» из ОАЭ со счетом 4:0. Кроме того, «Шахтер» потерпел поражения с одинаковым результатом 0:2 от серебряного призера украинского первенства киевского «Динамо» и российского чемпиона питерского «Зенита», а также с результатом 0:3 проиграл российскому «Краснодару», капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович.