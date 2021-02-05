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5 февраля, источник: БЕЛТА

Футболисты «Шахтера» обыграли «Пюник» на сборе в ОАЭ

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» одержали третью победу на сборе в ОАЭ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня чемпионы Беларуси обыграли армянский «Пюник» из Еревана со счетом 3:2. До этого футболисты «Шахтера» побелили чемпиона Латвии «Ригу» — 1:0 и «Ливу» из ОАЭ со счетом 4:0. Кроме того, «Шахтер» потерпел поражения с одинаковым результатом 0:2 от серебряного призера украинского первенства киевского «Динамо» и российского чемпиона питерского «Зенита», а также с результатом 0:3 проиграл российскому «Краснодару», капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович.

На 6 февраля у «Шахтера» намечен спарринг с московским «Спартаком», 9 февраля состоится вторая встреча с «Пюником», 10 февраля должна состоятся игра с российским клубом «Родина» из Москвы, а 17 февраля пройдет контрольный матч с национальной сборной Узбекистана.

Экс-чемпионы Беларуси футболисты брестского «Динамо» сегодня победили в своем манеже мозырскую «Славию» со счетом 2:1.

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