Футболисты «Шахтера» обыграли «Пюник» на сборе в ОАЭ
5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» одержали третью победу на сборе в ОАЭ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» одержали третью победу на сборе в ОАЭ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня чемпионы Беларуси обыграли армянский «Пюник» из Еревана со счетом 3:2. До этого футболисты «Шахтера» побелили чемпиона Латвии «Ригу» — 1:0 и «Ливу» из ОАЭ со счетом 4:0. Кроме того, «Шахтер» потерпел поражения с одинаковым результатом 0:2 от серебряного призера украинского первенства киевского «Динамо» и российского чемпиона питерского «Зенита», а также с результатом 0:3 проиграл российскому «Краснодару», капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович.
На 6 февраля у «Шахтера» намечен спарринг с московским «Спартаком», 9 февраля состоится вторая встреча с «Пюником», 10 февраля должна состоятся игра с российским клубом «Родина» из Москвы, а 17 февраля пройдет контрольный матч с национальной сборной Узбекистана.