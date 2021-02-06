«Бавария» в гостях обыграла «Герту»
«Бавария» на выезде обыграла «Герту» (1:0) в 20-м туре чемпионата Германии.
«Бавария» на выезде обыграла «Герту» (1:0) в 20-м туре чемпионата Германии.
Победный гол забил полузащитник гостей Кингсли Коман. Пенальти не смог реализовать впервые за два года форвард мюнхенцев Роберт Левандовски.
В 20 матчах бундеслиги «Бавария» набрала 48 очков и занимает лидирующую позицию в турнирной таблице. В активе «Герты» 17 баллов и 15-е место.
«Бавария» выиграла пять матчей подряд в чемпионате Германии с общим счетом 12:2.