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00:56 (мск), источник: Чемпионат.com

«Интер» обыграл «Фиорентину» и стал лидером в Серии А. Кокорин провёл на поле 20 минут

«Фиорентина» принимала «Интер» в матче 21-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

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Источник: acffiorentina.com
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«Фиорентина» арендует российского нападающего Александра Кокорина. По этому поводу вспоминаем все команды, за которые форвард играл за свою карьеру.

Миланцы открыли счёт на 31-й минуте. Николо Барелла подработал мяч под правую ногу и метров с 25 нанёс роскошный кручёный удар под правую штангу. На 52-й минуте «Интер» удвоил преимущество усилиями Ивана Перишича. Ашраф Хакими легко убежал от соперников и из правой части штрафной прострелил вдоль ворот, а Перишич, подставив ногу, замкнул передачу.

Нападающий Александр Кокорин дебютировал за «фиалок» в этом матче. Россиянин вышел на поле на 73-й минуте, заменив форварда Душана Влаховича.

Таким образом, «Интер» набрал 47 очков и поднялся на первое место в таблице Серии А. «Фиорентина» (22) — на 12-м месте.

Фиорентина
0:2
Первый тайм: 0:1
Интер
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