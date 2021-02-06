«Интер» обыграл «Фиорентину» и стал лидером в Серии А. Кокорин провёл на поле 20 минут

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий «Фиорентина» арендует российского нападающего Александра Кокорина. По этому поводу вспоминаем все команды, за которые форвард играл за свою карьеру.

Миланцы открыли счёт на 31-й минуте. Николо Барелла подработал мяч под правую ногу и метров с 25 нанёс роскошный кручёный удар под правую штангу. На 52-й минуте «Интер» удвоил преимущество усилиями Ивана Перишича. Ашраф Хакими легко убежал от соперников и из правой части штрафной прострелил вдоль ворот, а Перишич, подставив ногу, замкнул передачу.

Нападающий Александр Кокорин дебютировал за «фиалок» в этом матче. Россиянин вышел на поле на 73-й минуте, заменив форварда Душана Влаховича.