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13:10 (мск), источник: Sport24

Лахтер: От Кокорина в «Фиорентине» ждут именно голов. Его сожрут, если поймут, что он пустышка

Известный футбольный агент Деннис Лахтер поделился мнением о нападающем Александре Кокорине, перешедшем из «Спартака» в «Фиорентину». Накануне Кокорин дебютировал в Серии А, выйдя на замену на 74-й минуте в домашнем матче 21-го тура против «Интера». Игра завершилась поражением «Фиорентины» со счетом 0:2.

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«Мне очень хочется, чтобы у Кокорина получилось. Российскому футболу нужно, чтобы как можно больше парней уезжало и они были успешными. Сейчас у нас за границей полтора футболиста — Черышев вообще не в счет, Головин пытается вернуться, но в “Монако” есть 7−8 игроков, которые выше его на голову, и Миранчук, попадающий в состав раз в три матча.

Все понимают, что для Кокорина это лебединая песня — мы помним, какого он года рождения. Плюс когда у него все шоколадно, он просто плывет по течению, почему и не стал игроком высокого класса. Флоренция — великолепное место для проживания с семьей, его облизывают, ожидания высоки, однако ему придется им соответствовать. Итальянцы в манере боления — это чуть более окультуренные турки, тебя будут принимать как короля, но если через 5−6 туров поймут, что ты пустышка, то просто сожрут, и тогда я Кокорину не позавидую, ситуация с Миранчуком покажется детским садом. Флоренция — не Москва, это маленький компактный город, где все друг друга знают. “Фиорентина” борется за выживание, и от него ждут именно голов.

Если сейчас выстрелит кто-то другой, а Кокорин в первых 3−4 турах не покажет себя, будут проблемы. Тогда он сядет и у него закончится вообще все. Уверен, он и сам это понимает, а потому надо забить в первых же матчах. Только остальные футболисты сейчас на своем пике, а Александр охранял кукурузу на Мальдивах с мифическими травмами. Будет сложно — “девятку” в Италии он точно не сможет играть, а если Пранделли отправит его на край при 4−3−3, бороздить бровку и забивать также вряд ли получится. Сложная, по-настоящему замороченная ситуация, которая разрешится через 4−5 туров и покажет, можно ли ставить на Кокорине крест или мы увидим его возрождение», — цитирует Лахтера «РБ Спорт».

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