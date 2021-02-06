Исход лучших легионеров белфутбола похож на бегство из страны: единицы пошли на повышение, а кто-то и в свободные агенты
«Вышка» потеряла уйму топов.
«Вышка» потеряла уйму топов.
Поствыборные процессы в Беларуси повлияли не только на
Иностранных спортсменов, выступающих в Беларуси, это касалось в меньшей степени. Однако в некоторых видах спорта, где провластное письмо подписывали пачками, «варяги» спокойно присоединялись к списку. Тем временем родные за границей волновались об судьбе иностранцев в нашей стране, видя на своих экранах тревожные кадры с белорусских улиц. И, кажется, легионеров из белфутбола проняло — а, может, дело во введенном АБФФ лимите на зарплаты. Как бы то ни было, в межсезонье высшая лига потеряла большинство топовых зарубежных игроков.
«Динамо» Брест → «Минай» (Украина)
Молчание перед выборами обычно говорливого на любую тему футболиста не могло не удивлять. Милевский заговорил через шесть дней после 9 августа.
В Беларуси сейчас не особо весело. Такое, не очень смешно. […] Я никогда не обсуждаю политику, но происходят такие вещи. Мягко говоря, безумие
какое-то.Равнодушным нельзя оставаться в такой ситуации.
Вскоре появилась информация, что в «Динамо», которое принадлежало вхожему в семью Лукашенко бизнесмену Александру Зайцеву, подписали бумагу о молчании по поводу белорусских событий. После этого Милевский замолчал, но уже в середине октября намекнул, что уедет в Украину.
Футболист никак не комментировал даже 42-суточный арест
Уже покинув Беларусь, после Нового года Милевский снова заявил, что никогда не говорит о политике, поэтому не ведется на просьбы белорусов прокомментировать происходящее на его исторической Родине.
«Динамо» Брест → «Оренбург» (Россия, Д2)
Украинец быстро прижился в нашей стране. На получаемые деньги в минском и брестском «Динамо» футболист активно покупал квартиры в белорусской столице. Любовь к стране дошла до того, что Нойок даже захотел получить паспорт гражданина Беларуси. Сейчас процесс оформления документа находится на финишной стадии. Александр мог сыграть за сборную Беларуси уже весной 2021-го, однако решил не дожидаться марта, а вместе с ним окончания 5-летнего моратория УЕФА, и уехал в «Оренбург». Возможность выступления футболиста за националку была утрачена.
Нойок уехал из Бреста в российский клуб — получил предсказуемую волну хейта в Украине и потерял возможное место в сборной Беларуси.
Что касается белорусских событий, то Нойок и до, и после документа о молчании внутри «Динамо» никак о них не высказывался.
«Динамо» Брест → свободный агент
Через месяц после выборов у защитника брестчан спросили о политической ситуации в Беларуси. Хачериди ответил, что не хочет лезть в эту тему: «Пусть сами разбираются».
Евгений покидал Брест точно в нерадостном настроении. По его словам, «Динамо» до сих пор не выплатило причитающихся денег. Хотя сам футболист не показал в Беларуси того уровня игры, которого от него ожидали.
БАТЭ → «Ягеллония» (Польша)
По признанию балканца, он был очень счастлив, когда узнал, что клуб из Белостока хочет его подписать. Переговоры между БАТЭ и «Ягеллонией» шли практически месяц и остановились на сумме в 200 тысяч евро. Эта продажа стала для борисовчан первой за два года после трансфера Мирко Иванича в «Црвену Звезду» за 1,3 миллиона евро.
Прощаясь с БАТЭ, Настич признался, что будет с большой нежностью вспоминать о Беларуси, так как здесь родился его ребенок. В конце своего обращения Боян подчеркнул, что его уход из Борисова связан исключительно со спортом.
«Ислочь» → «Ягеллония» (Польша)
Приграничный по отношению к Беларуси Белосток, похоже, посчитал, что одного крайнего защитника из высшей лиги им мало — 5 февраля «Ислочь» тоже объявила о сделке с «Ягеллонией». Теперь Настич и Стивен — прямые конкуренты. Логика поляков не совсем понятна, но, возможно, весь расчет на выгодную перепродажу. Собственно, для этого «волки» и выкупали футболиста, до того оформленного в аренду у африканской стороны — нынешняя же сделка оценивается разными источниками в 250−300 тысяч евро. Так можно и на зарубежный сбор команду отправить!
БАТЭ → свободный агент
Расставание с полузащитником вряд ли
За легионера заступился Александр Сверчинский, создавший ассоциацию футболистов. При этом сам африканец не держит зла на агента, но при этом назвал его «неуважаемой и несостоятельной личностью».
«Торпедо-БелАЗ» → «Рига» (Латвия)
Бразилец был одним из тех, кто ковал для Жодино бронзу. Юрий Пунтус высоко оценивал роль Рамоса в своей команде, говоря, что на таких футболистов народ в Беларуси будет ходить всегда.
В конце сезона на футболиста выходили БАТЭ и минское «Динамо», но в Беларуси тот оставаться не захотел. Новым клубом Рамоса стал не гранд белфутбола, а латвийская «Рига».
«Неман» → свободный агент
Полузащитник укатил из Беларуси сразу же после заключительного матча чемпионата. В новом сезоне одного из лучших снайперов высшей лиги-2020 мы не увидим в «Немане», где руководство и тренерский штаб подписали провластное письмо.
«Неман» → «Динамо» (Грузия)
Точно так же поступил и этот балканский футболист. Форвард уже успел обзавестись новым клубом. Марушич променял неспокойную Беларусь на размеренную жизнь в Грузии, где уровень чемпионата будет послабее высшей лиги.
«Шахтер» → свободный агент
Нападающий, игра которого зависла от настроения. Если Бодул был в духе, то своими действиями приносил «горнякам» важные очки и титулы — гол в финале Кубка Беларуси-2019 тому подтверждение. Однако когда тренерское доверие находилось под вопросом, форвард начинал хандрить и выпадал из стартового состава. Продлевать контракт с классным, но нестабильным нападающим с зарплатой в 20 тысяч долларов ежемесячно в Солигорске не посчитали целесообразным.
«Шахтер» → «Пахтакор» (Узбекистан)
Самый полезный игрок чемпионата-2020 пока возвращается на Родину. Летом БАТЭ даже предлагал форварду 5-летний контракт, однако борьбу за форварда выиграл «Шахтер». Но после сезона Солигорск даже не пытался выкупить права на Яхшибоева, хотя с деньгами на трансферы у клуба проблем нет. Сам футболист не хочет оставаться в Беларуси — у него в приоритете заиграть западнее в Европе.
«Шахтер» → «Тамбов» (Россия)
Сохранить забивного нападающего, арендованного у «Тамбова», также было бы неплохим вариантом для «Шахтера», но и здесь «горняки» не старались в переговорах. Однако не будем исключать и тот вариант, что карты спутать могла «Кубань» из ПФЛ (Д3), которая хотела видеть Архипова у себя. Может, еще и увидит — «Тамбов» был максимально близок к расформированию, а сейчас планирует доигрывать сезон арендованным из других клубов, которым не надо будет платить зарплату.