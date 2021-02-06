Исход лучших легионеров белфутбола похож на бегство из страны: единицы пошли на повышение, а кто-то и в свободные агенты

Поствыборные процессы в Беларуси повлияли не только на общественно-политическую и экономическую жизнь в стране, но и спорт. Власть начала делить спортсменов на «своих» (подписавших правластное письмо) и «чужих» (подписавших письмо за новые выборы и против насилия силовиков). Некоторым атлетам и даже целым клубам грозили проблемами в случае неподчинения генеральной линии партии.

Иностранных спортсменов, выступающих в Беларуси, это касалось в меньшей степени. Однако в некоторых видах спорта, где провластное письмо подписывали пачками, «варяги» спокойно присоединялись к списку. Тем временем родные за границей волновались об судьбе иностранцев в нашей стране, видя на своих экранах тревожные кадры с белорусских улиц. И, кажется, легионеров из белфутбола проняло — а, может, дело во введенном АБФФ лимите на зарплаты. Как бы то ни было, в межсезонье высшая лига потеряла большинство топовых зарубежных игроков.

Артем Милевский, 36 лет, Украина

«Динамо» Брест → «Минай» (Украина)

Молчание перед выборами обычно говорливого на любую тему футболиста не могло не удивлять. Милевский заговорил через шесть дней после 9 августа.

В Беларуси сейчас не особо весело. Такое, не очень смешно. […] Я никогда не обсуждаю политику, но происходят такие вещи. Мягко говоря, безумие какое-то. Равнодушным нельзя оставаться в такой ситуации. Артем Милевский экс-футболист брестского «Динамо»

Вскоре появилась информация, что в «Динамо», которое принадлежало вхожему в семью Лукашенко бизнесмену Александру Зайцеву, подписали бумагу о молчании по поводу белорусских событий. После этого Милевский замолчал, но уже в середине октября намекнул, что уедет в Украину.

Футболист никак не комментировал даже 42-суточный арест экс-пресс-секретаря «Динамо» Ольгу Хижинкову. Когда подписчики в Instagram начали просить Милевского хоть как-то отреагировать на заключение «Мисс Беларусь 2008», Артем ответил в грубой форме.

Уже покинув Беларусь, после Нового года Милевский снова заявил, что никогда не говорит о политике, поэтому не ведется на просьбы белорусов прокомментировать происходящее на его исторической Родине.

Александр Нойок, 28 лет, Украина

«Динамо» Брест → «Оренбург» (Россия, Д2)

Читайте также 5 неожиданных видов спорта для занятий на улице

Украинец быстро прижился в нашей стране. На получаемые деньги в минском и брестском «Динамо» футболист активно покупал квартиры в белорусской столице. Любовь к стране дошла до того, что Нойок даже захотел получить паспорт гражданина Беларуси. Сейчас процесс оформления документа находится на финишной стадии. Александр мог сыграть за сборную Беларуси уже весной 2021-го, однако решил не дожидаться марта, а вместе с ним окончания 5-летнего моратория УЕФА, и уехал в «Оренбург». Возможность выступления футболиста за националку была утрачена.

Нойок уехал из Бреста в российский клуб — получил предсказуемую волну хейта в Украине и потерял возможное место в сборной Беларуси.

Что касается белорусских событий, то Нойок и до, и после документа о молчании внутри «Динамо» никак о них не высказывался.

Евгений Хачериди, 33 года, Украина

«Динамо» Брест → свободный агент

Через месяц после выборов у защитника брестчан спросили о политической ситуации в Беларуси. Хачериди ответил, что не хочет лезть в эту тему: «Пусть сами разбираются».

Евгений покидал Брест точно в нерадостном настроении. По его словам, «Динамо» до сих пор не выплатило причитающихся денег. Хотя сам футболист не показал в Беларуси того уровня игры, которого от него ожидали.

Боян Настич, 26 лет, Босния и Герцеговина

БАТЭ → «Ягеллония» (Польша)

По признанию балканца, он был очень счастлив, когда узнал, что клуб из Белостока хочет его подписать. Переговоры между БАТЭ и «Ягеллонией» шли практически месяц и остановились на сумме в 200 тысяч евро. Эта продажа стала для борисовчан первой за два года после трансфера Мирко Иванича в «Црвену Звезду» за 1,3 миллиона евро.

Прощаясь с БАТЭ, Настич признался, что будет с большой нежностью вспоминать о Беларуси, так как здесь родился его ребенок. В конце своего обращения Боян подчеркнул, что его уход из Борисова связан исключительно со спортом.

Годфри Стивен, 20 лет, Нигерия

«Ислочь» → «Ягеллония» (Польша)

Приграничный по отношению к Беларуси Белосток, похоже, посчитал, что одного крайнего защитника из высшей лиги им мало — 5 февраля «Ислочь» тоже объявила о сделке с «Ягеллонией». Теперь Настич и Стивен — прямые конкуренты. Логика поляков не совсем понятна, но, возможно, весь расчет на выгодную перепродажу. Собственно, для этого «волки» и выкупали футболиста, до того оформленного в аренду у африканской стороны — нынешняя же сделка оценивается разными источниками в 250−300 тысяч евро. Так можно и на зарубежный сбор команду отправить!

Эрвен Мукам, 26 лет, Франция

БАТЭ → свободный агент

Расставание с полузащитником вряд ли кого-то удивило — на протяжении сезона Мукаму не хватало игровой практики в первой команде, где он появлялся при кадровом дефиците. Уход Эрвена мог пройти тихо-мирно, если бы не свежее заявление агента Валерия Исаева, рассказавшего, что футболист лентяй и возвращается в почтальоны.

За легионера заступился Александр Сверчинский, создавший ассоциацию футболистов. При этом сам африканец не держит зла на агента, но при этом назвал его «неуважаемой и несостоятельной личностью».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--14d528a6aa236a343e1b" data-vnd="14d528a6aa236a343e1b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=14d528a6aa236a343e1b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Габриэл Рамос, 24 года, Бразилия

«Торпедо-БелАЗ» → «Рига» (Латвия)

Бразилец был одним из тех, кто ковал для Жодино бронзу. Юрий Пунтус высоко оценивал роль Рамоса в своей команде, говоря, что на таких футболистов народ в Беларуси будет ходить всегда.

В конце сезона на футболиста выходили БАТЭ и минское «Динамо», но в Беларуси тот оставаться не захотел. Новым клубом Рамоса стал не гранд белфутбола, а латвийская «Рига».

Гегам Кадимян, 28 лет, Армения

«Неман» → свободный агент

Полузащитник укатил из Беларуси сразу же после заключительного матча чемпионата. В новом сезоне одного из лучших снайперов высшей лиги-2020 мы не увидим в «Немане», где руководство и тренерский штаб подписали провластное письмо.

Зоран Марушич, 27 лет, Сербия

«Неман» → «Динамо» (Грузия)

Точно так же поступил и этот балканский футболист. Форвард уже успел обзавестись новым клубом. Марушич променял неспокойную Беларусь на размеренную жизнь в Грузии, где уровень чемпионата будет послабее высшей лиги.

Дарко Бодул, 32 года, Австрия

«Шахтер» → свободный агент

Нападающий, игра которого зависла от настроения. Если Бодул был в духе, то своими действиями приносил «горнякам» важные очки и титулы — гол в финале Кубка Беларуси-2019 тому подтверждение. Однако когда тренерское доверие находилось под вопросом, форвард начинал хандрить и выпадал из стартового состава. Продлевать контракт с классным, но нестабильным нападающим с зарплатой в 20 тысяч долларов ежемесячно в Солигорске не посчитали целесообразным.

Жасур Яхшибоев, 23 года, Узбекистан

«Шахтер» → «Пахтакор» (Узбекистан)

Самый полезный игрок чемпионата-2020 пока возвращается на Родину. Летом БАТЭ даже предлагал форварду 5-летний контракт, однако борьбу за форварда выиграл «Шахтер». Но после сезона Солигорск даже не пытался выкупить права на Яхшибоева, хотя с деньгами на трансферы у клуба проблем нет. Сам футболист не хочет оставаться в Беларуси — у него в приоритете заиграть западнее в Европе.

Артем Архипов, 24 года, Россия

«Шахтер» → «Тамбов» (Россия)